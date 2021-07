Eduardo Yáñez explota contra haters: "Estoy aplicando mi derecho de expresión"

El actor mexicano Eduardo Yáñez se ha vuelto muy polémico en las últimas semanas, pues ha externado de diferentes maneras su descontento contra las acciones del gobierno federal, en las cuales incluso publica vídeos demeritando al primer mandatario mexicano.

Recientemente, en su cuenta de Instagram, publicó un vídeo que causo gran polémica en las redes sociales, el actor recibió un sinfín de comentarios negativos recordándole el problema que vivió con el reportero al que abofeteó durante una gala, escenario que llevó al actor a responder a sus detractores.

Hoy quiero mandar a mis HATERS. Porque me insultan cuando subo algo que no les parece. Pues primero estoy aplicando mi derecho de expresión y segundo no es necesario insultar, tercero este es mi espacio y publico lo que quiero. Al que no le guste no lo visite.