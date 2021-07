Edén Muñoz de Calibre 50 muestra los resultados de su operación de cuerdas vocales; así suena su voz

Después de someterse a una cirugía de cuerdas vocales, el cantante mexicano Edén Muñoz compartió a sus fans de redes sociales el resultado de su reciente operación.

El vocalista de Calibre 50, apareció nuevamente en su cuenta de Instagram para comunicar su estado de salud, dijo que poco a poco todo iba regresando a la normalidad.

“Buenos días familia, hoy empecé a hablar, bueno desde ayer, ahí vamos no me duele, pero se siente que la cuerda está agarrando un poco su cauce normal, ahí vamos poco a poquito, les mando un saludo, por lo menos ya puedo hablar porque me estaba volviendo loco, ya me puedo comunicar”, dijo el artista sinaloense.

Para finalizar el video mandó un abrazo a todas las personas que han estado y estuvieron al pendiente de su proceso médico y les deseó que tuvieran excelente día.

Previo a la ser hospitalizado Edén Muñoz causó gran preocupación entre sus seguidores, debido al video que publicó en redes sociales en el que manifestaba que se alejaría de la música.

“Un abrazo a todos, gracias por sus buenas vibras, con el favor de Dios todo estará bien”, escribió Edén junto a un video en el que cuenta que esta por entrar al quirófano.

Edén muñoz es un joven cantante y autor de 30 años, junto a Calibre 50 han logrado posicionar temas como “Siempre te voy a querer”, “Simplemente gracias”, “El tierno se fue”, “Vamos bien”, “Mujer de todos, mujer de nadie”, “Tus latidos” y “Préstamela a mi” por mencionar algunos.

Calibre 50 está por estrenar su nuevo sencillo “Cuidando el terreno” una divertida fusión con el rapero Santa Fe Klan y Beto Sierra, el coach de todos los famosos del regional mexicano.