Danna Paola impone moda de verano con look de mom jeans, top y botas blancas

La cantante Danna Paola es una de las jóvenes artistas más seguidas en las redes sociales, por eso no es raro que cause furor con sus looks, como el que mostró recientemente, con el que impuso moda de verano al presumir un atuendo de mom jeans con top azul y botas blancas.

En los últimos meses la cantante y actriz ha cambiado de forma drástica su imagen, ahora se le puede ver luciendo el cabello rubio con un flequillo tipo cortina y también ha trabajado mucho en estilizar su figura, pues se le puede ver más esbelta que hace unos años.

Danna parece estar en uno de los mejores momentos de su carrera, pues se encuentra en plena promoción de su más reciente sencillo "Mía", y al parecer en el tema amorosa las cosas también van viento en popa. Desde hace varios meses se rumora que la artista sostiene un noviazgo con el cantante Alex Hoyer, y aunque ella no lo ha confirmado fueron captados muy cariñosos en Ibiza.

Hace unos días la cantante también aprovechó el cumpleaños de Hoyer para dedicarle un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, con lo que hizo crecer los rumores, además se le pudo ver en la celebración del joven, donde se lució con un estilo urbano muy chic, demostrando que es una auténtica fashionista.

Danna celebró con sus amigos. Foto: Especial

Danna Paola impone con look de verano

La guapa actriz y cantante, quien cumplió 26 años recientemente, ha demostrado que es una de las jóvenes artistas que más se preocupa por su imagen, por lo que no es raro que imponga moda con sus atuendos, como lo hizo recientemente con el look de verano que lució en sus redes.

Fue este martes cuando publicó en sus cuenta de Instagram, donde la siguen 32.1 millones de fanáticos, una serie de fotos en las que se le puede ver presumiendo su pequeña cintura enfundada en un look de mom jeans, pantalones que destacan por su talle alto, los cuales combinó con un moderno top en tonos azules, unas botas blancas y una chamarra en el mismo tono.

Danna Paola demostró así que es una amante de la moda y el estilo, que gusta de llevar siempre las mejores tendencias y no duda en probar con diversos estilos, tanto en sus prendas de vestir como en su maquillaje, peinado y estilo de cabello.