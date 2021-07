Corey Taylor, vocalista de Slipknot, crítica a las personas que asiste a conciertos sin vacunarse

Corey Taylor, vocalista de Slipknot, salió a criticar a las personas que no se aplican la vacuna anti Covid-19, pero sobretodo a los que aún así asisten a los conciertos con presencia de público.

El cantante otorgó una entrevista para Consequence, en donde abordó sus proyectos en solitario, que contemplan una serie de presentaciones en vivo, así como un posible tour con Slipknot por los Estados Unidos.

Prepara gira

Esta gira coincidirá con la campaña de vacunación que continúa en la Unión Americana, en donde a pesar de que se cuenta con una gran cantidad de dosis, existe un sector de la población que se niega a ser inoculado.

"La gente actúa como si recibir una vacuna fuera de firmar un trato con el Diablo. Ha sido tan politizado y descontrolado en estas cámaras de eco conspirativas que la gente se olvida de que puede buscar toda la información que desee en línea para informarse sobre todo acerca de estas vacunas", fueron las palabras del vocalista.

No deberían ir a un espectáculo

Al mismo tiempo, enfatizó que las personas están tomando la decisión incorrecta después de escuchar o leer información inadecuada acerca de estas dosis, por lo que pidió que las personas se vacunen para que puedan asistir a los conciertos.

"¿Creo que debería ser un requisito que las personas se vacunen para ir a los espectáculos? Sí y no. Aquí está la cuestión, no debería haber un mando, pero si vas a poner a la gente en riesgo de enfermarse, no deberías querer ir a un espectáculo", puntualizó Taylor.