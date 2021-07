Ana Rizo busca inspirar a las mujeres adolescentes con su música 

Ana Rizo se enamoró de la guitarra cuando era niña, por eso considera que antes de cantante es guitarrista y le gustaría inspirar a que más chicas se animen a tocar instrumentos o entrar a otra área, ya sea arriba de un escenario o atrás.

“Es importante que la gente vea que las mujeres no sólo cantamos, aunque si alguien se dedica eso nada más, no está mal, pero lo que busco es que tengamos más presencia en la industria, porque sé que si hubiera crecido con viendo a guitarristas femeninas, el mundo sería otro, entonces sí me gustaría inspirar a más chicas”, señaló Ana Rizo.