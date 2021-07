Thalía agradece por MEMES de "Las Marías" y su influencia en la MODA | VIDEO

La cantante mexicana Thalía no dudo en agradecer a sus seguidores por hacer memes de ella y sus personajes de “Las Marías”, pues aseguró que le divierten mucho.

Thalía agradece los memes

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la intérprete de “Amor a la Mexicana”, señaló que “amaba” que sus fans la etiqueten o manden memes donde sus personajes de "Las Marías" son las protagonistas, ya que mencionó que vive momentos muy divertidos cuando los ve.

"Me dan mucha risa este tipo de memes, me encantan, me divierten mucho", agregó Thalía en el videoclip donde aparece recostada tomando el Sol.

Memes de "Las Marías"

A su vez, dijo que todos le encantaban, aunque señaló que tenía unos que eran sus “favoritos”, los cuales compartió en sus historias de Instagram.

Uno de estos memes muestra a Ricky Martin comparandolo con el oufit que María Mercedes, un personaje que interpretó Thalía solía usar en su vida diaria.

"Imponiendo la moda MECHE", se lee en el meme comparativo entre las ropas de ambos.

Foto: Instagram / thalia

Por otro lado, el segundo meme seleccionado fue el de Sharon Stone durante Cannes, donde usó un vestido color azúl cielo con flores de colores, el cual era muy parecido a uno que usó Marimar, otra de las Marías interpretada por Thalía.

"Sharon Stone homenajeando a MARIMAR", se lee en el segundo meme elegido por la cantante mexicana.

Foto: Instagram / thalia

