Sandra Echeverría habla de su primera pasión, cantar música ranchera

Para Sandra Echeverría, el confinamiento obligado a causa de la pandemia, fue favorable para su carrera, ya que pudo conectarse virtualmente con productores y compositores para darle forma a su nuevo disco, el cual es de género ranchero.

“Tuve suerte de que me dieran luz verde en un momento con tanta incertidumbre, compuse con gente vía zoom, busqué canciones y grabé, nos llevó un año y medio todo este proceso”, comentó en entrevista.

La también actriz está enfocada en la música, “es un reto arrancar esta carrera, se que debo tener mucha paciencia, si no tuviera la pasión que tengo, seguramente no lo haría, porque estoy cómoda en la actuación, pero la música fue la primera pasión que tuve en mi vida. Desde los nueve años canto y el género ranchero es lo que más me mueve”, dijo.

Por qué te vas es el segundo sencillo y colabora con su productor, el colombiano Nabález, aunque el músico quería el tema para su disco en solitario, ante la petición de Echeverría de grabarlo juntos no pudo resistirse.

La mexicana aseguró que este tiempo la hizo más creativa, “no solo escribí para mí, también para otros cantantes y grupos, entonces fue un proceso de mucha inspiración, aprovechando que estábamos realmente encerrados sin poder trabajar, además de que pude estar con mi familia”.

Aunque está muy enamorada, no se le dificulta interpretar una canción sobre desamor porque se mete en el personaje. "En las dos carreras busco transmitir emociones a la gente. Recuerdo como Chavela Vargas le ponía tanto feeling y la piel se me enchina, es lo mismo que yo quiero lograr en el público”, detalló Sandra.

POR NAYELY RAMÍREZ MAYA

MAAZ