Netflix: "Un lugar para soñar", la SERIE que te hará no despegarte de la televisión

El fin de semana está a la vuelta de la esquina y aún no tienes algún plan con tu familia, amigos o pareja un maratón de una serie que incluya drama, misterio y romance sería algo ideal, es por eso que aquí va nuestra recomendación para que no te pares de tu cama o sillón más que para ir al baño, por palomitas o comer.

Además recuerda que los casos de COVID-19 siguen en aumento por lo que quedarte en casa es una de las mejores opciones que puedes tomar este fin de semana, pero, sin más preámbulos hablemos de “Un lugar para soñar” o su título en inglés es “Virgin River” la cual podrás disfrutar a través de Netflix.

Si bien, no es una serie nueva, pues su primera temporada se estrenó en el año 2019, la tercera temporada se acaba de estrenar hace tan solo unas semanas, pero si aún no has visto ninguna de las 3 ediciones, es un buen momento para hacerlo.

¿Por qué debes ver “Un lugar para soñar” ?

Esta serie es un drama romántico original de Netflix, consta hasta el momento de 3 temporadas con 10 episodios en cada una de las ediciones, y estamos seguros que desde el primer capítulo logrará captar tu atención.

Y es que todo se basa en la llegada de Mel (Alexandra Breckenridge) a Virgin River, un pequeño condado de California huyendo de un pasado y tratando de comenzar de cero, pero deberá adaptarse a las costumbres del lugar al que llegó, algo un poco difícil para una chica de Los Ángeles.

Además de enfrentarse a su nueva vida, Mel debe hacer frente a los recuerdos de su pasado tan doloroso que día a día la persiguen, sin embargo, sin darse cuenta cada día se involucra sentimentalmente con un residente de Virgin River y aunque trata de evitarlo, no puede negarse al amor.

Pero ¿Será que Mel logre ser feliz?, a lo largo de las tres temporadas Mel deberá defenderse y protegerse no solo de su pasado, sino de su presente y futuro pues la bella enfermera tiene un objetivo en la vida y es convertirse en madre.

Sin embargo, parece que la muerte acecha a Mel pues gente muy querida para ella muere de forma trágica y no puede hacer nada para evitarlo a pesar que es enfermera, ¿habrá una muerte más en la cuarta temporada?.