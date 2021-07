¿El Ejército de los muertos tendrá una precuela? Netflix confirma acuerdo con Zack Snyder

Para los que amaron la película de Netflix "El Ejército de los muertos", próximamente tendrán otra dosis de esta historia, pues la plataforma de streaming ha llegado a un acuerdo con el director Zack Snyder para producir una precuela.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Snyder parece muy emocionado por los proyectos que se aproximan: “Mi objetivo es traer la mayor cantidad de contenido de calidad que pueda, y hacerlo a una escala gigante... grandes proyectos y grandes películas”, aseguró a dicho portal.

Y tiene todo el sentido que Netflix quiera realizar una precuela después del tremendo éxito de "El Ejército de los muertos". Los números no mienten: la cinta de Snyder llegó a más de 75 millones de hogares, a 28 días de haber sido estrenada, informó un reporte de Netflix que desglosa cuáles fueron sus producciones más populares durante el segundo trimestre del año.

Si todavía no has visto esta película, te contamos brevemente de qué trata: Un empresario ofrece un contrato a un grupo de militares, encabezado por los actores Dave Bautista y Ana de la Reguera, quienes deberán acceder a una caja fuerte de un casino en Las Vegas para sacar millones de dólares. Para obtener ese dinero enfrentarán, literalmente, a un ejército de muertos.

Un "jugoso" universo de zombies

Además de la precuela, la trama creada por Snyder continuará expandiéndose con historias alternativas. Dos spin-off se aproximan: la película “Army of Thieves” y la serie animada “Army of the Dead: Lost Vegas”.

“Army of Thieves” traerá de regreso a Matthias Schweighöefer en su papel de Ludwig Dieter, y estará acompañado de Nathalie Emmanuel, Ruby O’Free, Stuart Martin y Guztavo Khanage.

Por otro lado "Army of the Dead: Lost Vegas” será una serie animada ambientada en los primeros momentos del incidente zombie que azotó Las Vegas. El proyecto contará con las voces de Dave Bautista como Scott Ward; Ella Purnell como Kate Ward; Ana de la Reguera como María Cruz; Tig Notaro como Marianne Peters y Omari Hardwick como Vanderohe. El estreno de esta serie está pautado para 2022, informaron medios.