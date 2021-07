¿Mimí Contigo en problemas? Podría salir del aire por polémica entrevista

“Mimí Contigo” ha sido una de las producciones de TV Azteca que ha generado más polémica en los últimos años pues desde que inició, el desempeño de Irma Angélica Hernández Ochoa “Mimí”, como conductora ha dejado mucho que desear y los televidentes lo han manifestado a través de redes sociales, por lo que en más de una ocasión se ha pedido que salga del aire.

Ante estos señalamientos, hace unas semanas la televisora del Ajusco decidió cambiar el formato del programa y reprogramarlo en un nuevo horario para darle otro impulso y mantenerlo en el gusto del público, sin embargo, estas medidas no han funcionado como deberían y por si fuera poco, la producción se habría metido en problemas por una entrevista que de acuerdo con TVNotas, tendría al programa “en la cuerda floja”.

Según la publicación antes mencionada, el problema que podría dejar sin programa a la ex integrante de Flans comenzó hace unos días cuando viajó a Nueva York para entrevistar al actor y cantante, Mauricio Martínez, y hasta ese momento todo transcurría con normalidad, incluso, el programa había anunciado que transmitirían la entrevista en programa del pasado fin de semana, pero de último momento no fue transmitida por una poderosa razón.

"Mimí Contigo" estaría en la cuerda floja. Foto: Especial

Resulta que la cancelación de esta entrevista habría sido ordenada por los más altos ejecutivos de la televisora debido a que el actor Mauricio Martínez se vio involucrado en un escándalo con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, a quien insultó en redes sociales en abril de 2020 por un tema relacionado con la situación de la pandemia de Covid-19.

En ese entonces, Ricardo Salinas Pliego expresó a través de su cuenta de Twitter que no consideraba que el aislamiento general fuera una buena idea pues ocasionaría una profunda crisis económica por lo que pidió priorizar la economía durante la pandemia y en respuesta, Mauricio Martínez se burló de su planteamiento y le recomendó seguir el ejemplo de Bill Gates generando una enemistad.

Según informa TVNotas, al enterarse de la entrevista realizada por Mimí, el dueño de la televisora del Ajusco enfureció y ordenó que no se transmitiera la entrevista y comenzó a surgir el rumor que estarían considerando sacar a “Mimí Contigo” de su programación de forma definitiva.

Hasta el momento, la conductora no se ha posicionado al respecto y la televisora no ha emitido ningún tipo de información referente a la continuidad del programa, sin embargo, en redes sociales comenzó ya comenzaron a especular sobre los programas que podrían sustituir ese espacio y se confirmó que hay una crisis de contenidos en TV Azteca pues tan solo en los últimos meses se han cancelado programas como “La pareja ideal”, “Me das ansias” y “Cazatesoros” debido a que no lograron posicionarse dentro del gusto de los televidentes.

