Alejandro Fernández volvería a actuar, pero tiene una condición

Al contrario que su padre, Vicente Fernández, quien fue una de las estrellas del cine mexicano con más películas, Alejandro Fernández se ha mantenido lejos de la pantalla grande desde el 2004, cuando fue parte de “Zapata, el sueño del héroe”.

Sin embargo, durante una entrevista que tuvo con el cast de "Venga la Alegría", el cantante dio a conocer que podría volver a esta industria bajo las condiciones necesarias.

Durante la charla indicó que hubo un tiempo donde buscaba que su carrera cinematográfica se consolidara, pero que después de un tiempo fue dejando que este sueño se apagara.

Podría volver a las películas. FOTO: Especial

¿Cómo volvería a la actuación?

De acuerdo con el hijo de "El Charro de Huentitán", le gustaría volver a las películas, pero en la televisión y bajo la dirección de Manolo Caro.

Alejandro destacó que desde niño siempre siguió la carrera de don Vicente Fernández en la pantalla grande y que siempre le interesó experimentar más en ese tipo trabajo.

La afinidad por el productor de "La Casa de las Flores" le llegó también en la juventud, cuando le comentó las cosquillas que sentía por los reflectores, así que el realizador le propuso que hicieran algo juntos.

Estos planes no se han concretado, aunque el intérprete de "Me dediqué a perderte" aseguró que si le dan el papel indicado en un proyecto que le agrade, no rechazará la idea.

Con información de Ventas Agencia Mex