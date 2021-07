Vadhir Derbez dirige su camino; quiere seguir los pasos de Eugenio Derbez

El actor Vadhir Derbez quiere seguir los pasos de su papá Eugenio, ya que ha empezado su preparación para poder convertirse en director. “Creo que es importante diversificar los caminos, ya tengo mucho tiempo con la espinita de dirigir, me nació a raíz de los videos que hago en mi canal, que todos los edito yo, los grabo, me gusta dirigirme, y veo cosas de mi contenido, tengo muy buena conciencia de eso, por eso me gustaría hacer mi propio proyecto”, comentó el actor en entrevista.

Por el momento protagoniza la cinta El Mesero, una comedia dirigida por Raúl Martínez, “me gustó mucho por el mensaje que trae, creo que fue un poquito de todo, tiene diferentes capas de interés, el guion es bueno y se me hace una historia que tiene una buena moraleja, en vez de decirte las cosas en la cara, te plantea una situación complicada, y hace que el espectador decida”, comentó.

Estreno complicado

A pesar de que la cinta se filmó antes de la pandemia, ve difícil la situación para el cine, “la hicimos cuando no existía nada de esto, estábamos a punto de sacarla y se retrasó por algo, y cuando ya la íbamos a estrenar llegó la pandemia, estoy contento de que se estén reabriendo los cines, que la gente empieza a ir, nos estamos acostumbrando a estar pegados a las plataformas digitales en casa y que todo este fácil, pero está padre también salir, porque no me gustaría que se perdiera esa costumbre de asistir al cine”.

Al hermano de Aislin Derbez le preocupa que el público tenga temor de salir a las salas cinematográficas, “la experiencia de estar ahí es lo importante, el no tener miedo, dejar de aislarnos, no estar solos en nuestra casa con celulares, entender que también es rico estar en una sala viendo un mismo producto. De mi parte, como protagonista que estoy haciendo películas siento que es una cosa mágica, ojalá que no se convierta en algo como ‘Salven al cine’ y que desaparezca, porque va a ser muy triste”. Dijo

Datos

Estrenó hace unas semanas Viaje con los Derbez 2.

Además protagonizó Exorcismo en el séptimo día.

Colaboró con Ximena Sariñana en el tema “Te Confieso”.

2019 Estrenó Como si fuera la primera vez.

30 años tiene el hijo de Eugenio Derbez.

Por Nayely Ramírez Maya

dza