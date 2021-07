Pepe Aguilar señala que su personal debe estar vacunado contra covid-19 si quieren trabajar con él

En México, ya se están aplicando las vacunas para todas aquellas personas que tienen de 30 a 39 años de edad la vacuna contra el COVID-19, esto para evitar más defunciones debido al contagio de este mortal virus, por tal razón muchos empresarios han puesto como requisito para trabajar tener las vacunas, para evitar más contagios, uno de ellos es el cantante Pepe Aguilar.

Fue por medio de un video en donde Pepe Aguilar aseguró que tomará fuertes medidas en contra de todas aquellas personas que no se han vacunado, por lo menos de los que trabajan para él.

Si no están vacunados, no trabajarán con Pepe Aguilar

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Pepe Aguilar dio a conocer su postura respecto a la vacuna contra la COVID-19, pues asegura que es de gran ayuda para evitar más contagios.

Además el cantante de música ranchera, asegura que tanto él como toda su familia ya están vacunados pero aún así siguen con las medidas como utilizar cubrebocas pues no bajan la guardia ante la presencia del COVID-19.

Debido a esto, Pepe Aguilar asegura que todas las personas que trabajen para él deberán estar vacunados si es que desean seguir trabajando sino deberán quedarse en casa hasta que tengan la vacuna.

“Los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen, mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo; nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado”, dijo Pepe Aguilar

Ante estas declaraciones, usuarios en redes sociales, se lanzaron en contra del cantante pues aseguran que las vacuna en contra la COVID-19 no es algo obligatorio por lo que no puede forzar a sus trabajadores o amenazarlos con perder su trabajo si es que no tienen la inmunización.