Jin de BTS sufrió un VERGONZOSO accidente que lo hizo llorar

¿Cuándo debutó BTS? Los cantantes coreanos se subieron por primera vez a un escenario el 13 de junio de 2013. Su primera canción fue "No more dream"; sin embargo, en el recuerdo quedó el accidente que sufrió Jin en el escenario y que lo hizo llorar.

La fecha debut es uno de los recuerdos más importantes para los grupos coreanos, ya que celebran su aniversario anual junto a sus fans, hasta romper con la famosa maldición de los 7 años. Desde entonces son de los artistas más reconocidos gracias a su música y el apoyo de su fiel ARMY.

Este año, BTS celebró 8 años de carrera y a pesar de tener grandes momentos en su memoria, hay uno en particular que Jin desearía olvidar, ya que fue un momento que lo hizo llorar.

Jin lloró durante el debut de BTS por esta razón

BTS documentó el primer día en que se convirtieron en una banda de K-Pop, los cantantes asistieron a uno de los programas musicales para darse a conocer en Corea del Sur y promocionar "No more dream".



El detrás de cámaras muestra entrevistas y los momentos clave de aquel día que dio inicio al fenómeno mundial que son hoy en día. Sin embargo, Jin no puede decir lo mismo.



Tras bajarse del escenario, luego de su actuación, saludaron a una de las cámaras, pero en el minuto 2:20, Jin apareció entre lágrimas.

El idol estaba llorando debido a que sufrió un percance durante la actuación de BTS, al parecer, no le ajustaron bien su vestuario y sus pantalones se estuvieron cayendo.



Jin se sintió mal, pues pensó que había arruinado uno de los momentos más importantes de su carrera. Desde entonces, cuando sus compañeros recuerdan el percance, confesó que es algo que había borrado de su mente.

Esta no es la primera vez que se arrepiente de algo, el idol se tomó las fotografías más vergonzosas para él durante su adolescencia y ha querido eliminarlas. Y tú, ¿recuerdas que estabas haciendo cuando BTS debutó?