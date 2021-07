C-Kan: Con lágrimas y tristeza relata cómo fue el asesinato de su hermano Juan Daniel “Ruff”

Con un semblante en la cara que denotaba profunda tristeza, el cantante José Luis Maldonado Ramos, mejor conocido como C-Kan describió el momento en el que asesinaron a su hermano Juan Daniel “Ruff”, el pasado martes 13 de Julio en Guadalajara, Jalisco con un arma de fuego al salir de un partido de futbol.

El rapero C-Kan aprovecho un rato a solas, mientras estaba arriba de su automóvil y escuchando canciones de du hermano “Ruff”, quien también se dedicaba al medio artístico para platicar con sus seguidores de Instagram y manifestar cómo se vivió la noche que perdió a su hermano.

El artista tapatío externó que todas las noches reza por el recuerdo de su ser querido, también agradeció a las personas que conocían a Juan Daniel y a todos aquellos que a través de redes sociales le han dejado un mensaje de despedida o de apoyo a su familia.

Otra de las cosas que argumentó es que no solo le arrebataron la vida a una persona con muchos sueños y un enorme talento, sino a un padre de tres hijos, a un amigo, a un hijo y a un hermano.

En relación a cómo sucedieron los hechos dijo que no fue en su barrio. “No fue en la Cancha 98, no fue un balazo en la cabeza, no fue un balazo en el pecho, fue en otro lado, en su barrio era intocable en su barrio lo amaban”, confesó.

Entre los proyectos que se viven a raíz del lamentable suceso y con el objetivo de continuar y preservar su legado de “Ruff”, compartió que existe la idea se realizar un mural en su honor, también reiteró que continúen haciendo oración por su hermano y a todas aquellas personas que se han burlado por lo que pasó espera que nunca vivan un momento por el que actualmente atraviesa.