Netflix: No todo es Rápidos y Furiosos; esta es la película de Vin Diesel que no te puedes perder en la plataforma

Mark Sinclair Vincent, más conocido por el nombre artístico de Vin Diesel, es un actor, productor y director de cine estadounidense.?? Conocido por la interpretación de Dominic Toretto en la saga cinematográfica The Fast and the Furious o Rápidos y Furiosos. Un día como hoy, pero de 1967, nació este histrión, por lo que en su cumpleaños 54 te contaremos de una película suya que está en Netflix y deberías verla.

Vincent comenzó su carrera a los 15 años cuando apareció en la obra Dinosaur Door, la cual fue escrita por Bárbara Garson y producida por Theater for the New City en New York's Greenwich Village. En 1984 apareció en Breakin' in the USA, un vídeo instructivo de breakdance y poco a poco se fue abriendo camino en Hollywood.

¿Cuál es la película de Vin Diesel que está en Netflix?

“Traicionado por los suyos, abandonado en un planeta abrasado por el sol para que muera, Riddick deberá luchar contra los alienígenas más salvajes que el ser humano ha conocido. Aunque hay otro problema: unos mercenarios quieren su cabeza”, es la descripción de la película Riddick, el amo de la oscuridad.

Es una película llena de acción. Foto: Especial.

En este filme Vin Diesel le da vida a Richard B. Riddick, el personaje que lo ayudó a llegar a la fama mundial. En realidad no se trata de ningún salvador, sino que es un antihéroe, cuyas acciones parecerían no ser éticamente correctas, aunque actúa por un bien mayor.

Las crónicas de Riddick es una saga de acción y ciencia ficción, compuesta por tres películas de acción, dos novelas, una película de animación directamente lanzada a DVD, numerosos cortos animados, además de dos videojuegos. En Las crónicas de Riddick se representa un universo ficticio creado para Pitch Black y escrito por David Twohy, Ken Wheat, Jim Wheat, y el mismo Vin Diesel.

msb