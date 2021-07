Netflix: “Detrás de sus ojos”, la serie de terror psicológico más PERTURBADORA para ver este 18 de julio

Netflix cuenta entre su catálogo con una diversa selección de series de terror psicológico, sin embargo, entre ellas destaca una producción con la cual el gigante del streamming logrará conmocionar a sus suscriptores con una trama que los dejará completamente obsesionados y paranoicos

“Detrás de sus ojos” (Behind Her Eyes) es una serie basada en la novela homónima, aunque difiere un poco con lo que vemos en la producción, la cual gira en torno a tres personajes clave; una secretaria, un psicólogo y una esposa aburrida. En esta muy particular producción británica las vidas de este trío se unen después de un encuentro casual en un bar.

Esta situación los llevará a crear un triángulo amoroso lleno de secretos oscuros; en “Detrás de sus ojos” conoceremos la historia de Louise Barsdley (Simona Brown), una madre soltera que cambiará su rutina al iniciar una relación amorosa con su jefe, el psiquiatra David Ferguson (Tom Bateman), y después de entablar amistad con la mujer de éste, Adele (Eve Hewson).

Serie creada por Steve Lightfoot (“Hannibal”)

“Detrás de sus ojos” es una producción creada por Steve Lightfoot (“Hannibal”) y está basada en la novela de Sarah Pinborough, la cual aborda la romántica y emocionante vida de Louise, misma que en poco tiempo se tornará retorcida y oscura al contar en cada episodio con una serie de eventos cada vez más inesperados y que volverán oscura las vidas de sus protagonistas.

Mientras que Adele (Eve Hewson) destaca en la serie por tener una vida llena de misterio, el personaje cuenta con una habilidad sobrenatural que la hace mucho más peligrosa de lo que en apariencia demuestra, por lo que todo girará mucho más allá de un simple romance fallido. La serie cuenta con un impactante y legendario final que dejará a los suscriptores en shock y pegados a sus asientos.

Este drama de terror psicológico, el cual se divide en seis partes, es de los mismos productores de The Crown, exitosa producción que estuvo nominada a los Golden Globes 2021, con esta gran apuesta Netflix encontró la fórmula idónea para que los espectadores no piensen en otra cosa más que en la trama, por lo que sin duda los conducirá incluso a terrenos perturbadores. Con una dosis de escándalos, traiciones, dramas, relaciones y secretos perturbadores, “Detrás de sus ojos” llevará al público a disfrutar de una producción que no cuenta con un solo momento aburrido.