Danna Paola responde a comparaciones entre Lucrecia y Ari de “Élite”, ¿rivalidad?

El personaje de Danna Paola en “Élite” de Netflix marcó la carrera de la cantante, por este motivo su salida fue algo que causó gran alborotó entre los fans de la serie y de la mexicana, quien esta vez respondió a las comparaciones que se han hecho entre Lucrecia y Ari en la cuarta temporada.

La cuarta entrega de “Élite” causó gran escándalo entre los fans tanto por las escenas que fueron calificadas por los usuarios como “subidas de tono”, como por algunos de los personajes que no tardaron en ser comparados con los que ya no están, como el de Ari que es interpretado por la actriz Carla Díaz.

Durante la última temporada los fans destacaron las diferencias y similitudes entre el realizado por Danna Paola, Lucrecia, y el de Carla Díaz, algo a lo que la cantante mexicana decidió no quedarse calla y reveló que si serán amigas o rivales en la serie española.

Carla Díaz es Ari en "Élite". Foto: Instagram @elitenetflix

En entrevista con Radio Divaza, la intérprete de “Mala Fama” aseguró que su personaje ha cambiado mucho durante este tiempo y ya no juzga a las personas por su apariencia y da la oportunidad de conocer a una persona antes de saber si podrían ser amigos.

“Ari de una tendría que subirse en un escalón para platicar con ella (Lucrecia). Creo que tendría que conocer a Ari porque Lucrecia ahorita está en un mood de conocer a las personas antes de juzgar, pero sí sacaría una que otra bitchy thing”, dijo Danna Paola.

Danna Paola opina sobre “Élite”

La cantante mexicana fue cuestionada sobre lo que pensaba de la cuarta temporada de “Élite”, esto ante los comentarios que llovieron en redes sociales donde algunos de los internautas destacaron en lo alejada que puede estar la serie de los estudiantes de preparatoria en la realidad.

“Me gustó, mis amigas son lo máximo y mis compañeros los veo y me emociona tanto verlos brillas y verlos cómo van evolucionando los personajes después de todo lo que han vivido y bienvenidos a ‘Las Encinas’ con el nuevo cast que me impresionó muchísimo”, dijo la cantante.

Danna Paola interpretaba a Lucrecia en "Élite". Foto: Instagram @elitenetflix

Danna Paola, que se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Mía”, habló sobre el motivo por el que decidió abandonar “Élite” y aseguró que su personaje marcó su vida personal y profesional.

“Lucrecia ha sido un personaje que ha marcado mucho mi vida y tiene que ver con esta nueva etapa, dejó un selló súper importante. Decidí no ser parte de la cuarta temporada para dedicarme a mi música”, dijo Danna Paola.