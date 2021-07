Dulce María busca el equilibrio entre ser mamá y artista

Tras el nacimiento de la pequeña María Paula, Dulce María tiene claro que su prioridad es la familia y trabaja en función de las necesidades de la bebé, por lo que no tiene claro si se retirará del medio del espectáculo para dedicarse solo a ella.

“No he parado de trabajar, desde mi casa hago entrevistas y cosas para redes y soy una mujer independiente, que siempre ha trabajado. Por ahora sólo estoy en busca del equilibrio de ser mamá y seguir activa, pero no sé, quizá en algún momento me retire, hay que valorarlo”, explicó la intérprete.

Dulce María recientemente lanzó “Amigos con derechos”, donde toca dicha temática desde la perspectiva de una de las dos personas involucradas en una relación así, que ya no está de acuerdo con eso. Con esta letra invita a sus seguidores a cuidarse, quererse y valorarse, para no enfrascarse en relaciones tóxicas.

Esta canción forma parte de su disco Origen, que en septiembre saldrá en plataformas digitales, pero también tendrá una pequeña edición física para los fans que quieran coleccionarlo.

QUIERE CANTAR CON RBD

Aunque no ha podido hablar con sus compañeros de RBD sobre otra posible reunión, como la que hubo en diciembre pasado y en la que no pudo estar por su embarazo, desea cantar con ellos de nuevo.

“No hemos hablado mucho de eso, cada quien está enfocado en sus proyectos, seguramente tendrán ganas de hacer algo, y tendríamos que valorarlo, pero claro que me gustaría estar ahí, siempre seré parte de RBD”, afirmó.

MAAZ