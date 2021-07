¡Vadhir Derbez rompe el silencio! Aclara supuesta separación de su papá, Eugenio, y Alessandra Rosaldo

¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se están separando? Este es un rumor que ha recorrido los medios y las redes sociales, pero al fin Vadhir Derbez ha salido a hablar para aclarar todo sobre esta supuesta separación.

En una entrevista con medios nacionales, mientras arribaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el joven dio detalles sobre el tema de la presunta crisis matrimonial en su familia:

"No los he visto en un ratito, pero yo los veo súper bien, según yo no", declaró Vadhir, vocalista de Sentidos Opuestos y uno de los hijos del actor y director de cine.