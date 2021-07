Mamá de Ana de la REGUERA es hospitalizada de emergencia; este es su estado de salud

La salud de las personas que queremos es lo más importante en la vida, más aún, si estas personas son nuestra familia o seres más cercanos. Por tal razón, si uno de estos seres no está bien, de inmediato nos ponemos en alerta. Esto es lo que sucedió en horas recientes, específicamente ayer martes, con Nena de la Reguera, la madre de la actriz Ana de la Reguera.

Resulta ser que la mamá de Ana tuvo que ser atendida en un hospital debido a un súbito ascenso de presión arterial, algo que le alarmó de inmediato y, con toda valentía, ella misma documentó parte de lo que le pasó.

A través de su cuenta de instagram @nenissima13 la madre de la actriz Ana de la Reguera, compartió una imagen que inicialmente alarmó, puesto que en ésta se le ve tendida en una cama de hospital mientras es atendida por una subida de presión arterial, misma que le hizo sentirse en muy mal estado.

Con la franqueza y gran sentido del humor que Nena suele tener, describió detalles de qué le pasó durante la tarde, al grado que sintiera era necesario ir a internarse a un hospital.

Con lujo de detalle, Nena compartió qué le pasó la tarde de martes

"Les cuento? Ayer fui a dar al hospital. La presión hasta arriba. Con razón no me sentía bien. Me sentía como un globo demasiado inflado a punto de explotar. Como una llanta que se pasa de aire a punto de reventar", indicó Nena de la Reguera.

Para abundar en ello, precisó los síntomas físicos que presentó y sorprendió a propios y extraños por la presión tan alta que llevaba, Cabe decir que Nena de la Reguera tiene ya 70 años de vida, aunque es una mujer que luce más joven.

"Qué gacho Nacho! Pensaba: hasta aquí llegué… el pecho oprimido, los oídos sordos, dolor de cabeza, pero no, me cambiaron las medicinas, me hicieron análisis, me mandaron a estar quieta, a estar tranquila, ?? y aquí estoy, a ver cuánto aguanto. Les mando muchos besotes. Cuánto de presión 120/222 fíjense! Fíjense! Tan! Tan!", precisó.