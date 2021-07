Dios de las Mentiras; entrevista a un Loki real

A unas horas de que la serie Loki termine, en la cual el villano interpretado por Tom Hiddleston retomó su papel como el Dios de las Mentiras, el actor inglés Richard E. Grant asegura que los espectadores aceptaron al personaje porque gracias al guion se mostró tal cómo es, “creo que a los seres humanos nos atraen esas historias porque es la forma ficticia de decir y hacer las cosas que no podemos en la vida real, creo que es un sentimiento simple”, dijo en entrevista exclusiva con El Heraldo de México.

El histrión quien fue el encargado de encarnar al clásico Loki se mostró sorprendido por la respuesta de los espectadores, “ha sido asombroso, cuando me reuní con el elenco, Tom Hiddleston me dijo que la serie provocaría una gran reacción en mi vida, no lo tomé en serio, pero al ver la respuesta en las redes me quedé impresionado, porque sólo llegué como invitado, realmente no imaginé que tendría ese impacto”.

Grant compartió que su mayor reto en la trama fue no tener un traje musculoso como el que se había imaginado, “quería usar uno como los que mostraba Jack Kirby en sus cómics, pensé que me iba a hacer acreedor a un atuendo así, les pregunté muchas veces, pero me dijeron que mi aparición iba a ser tal como yo era, y eso fue un gran desafío”, comentó entre risas.

En la trama compartió créditos con el actor Owen Wilson, de quien recordó fue un gran compañero de trabajo, “nos entendimos instantáneamente desde el momento que nos conocimos, él comenzó a hacerme reír, y en persona se parece mucho a lo que es en la pantalla, es un tipo relajado y realmente divertido, me gustaría repetir y trabajar de nuevo con él”.

Sobre el protagonista de la serie que se transmitió por Disney+ expresó su admiración, “Tom Hiddleston es un actor increíblemente generoso y preparado, era como estar con una Wikipedia ambulante de las leyendas nórdicas, de los Dioses, y todo lo que tenía que ver con los cómics, así que si tenía alguna duda de lo que estaba haciendo, era la persona que podía responder todo”.

Referente a la oferta de las plataformas de streaming, el inglés se declaró un adicto a la televisión, “puedo quedarme en casa por varias horas hasta la madrugada viendo cualquier cosa, creo que nunca es suficiente, hay muchas opciones para ver, quiero verlo todo”.

TRABAJO SIGUIENTE

Sobre sus próximos planes el actor comentó, “estoy haciendo totalmente lo opuesto, una película para Netflix sobre la historia de la novelista Jane Austen, voy a compartir pantalla con Dakota Johnson y Cosmo Jarvis, en un escenario de la Inglaterra del año 1870”.

SOBRE SU CARRERA:

El actor participó en la comedia negra Withnail & I, de 1987 dirigida por Bruce Robinson.

La cinta se basa en la vida del director cuando estuvo en Londres.

En Withnail & I, Grant interpreta a un hombre que gasta sus pocos ahorros en alcohol.

En 2019 hizo al General Pryde en "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker", última película de la última trilogía.

También interpretó al Dr. Rice antagonista en Logan, quien mata al profesor.

Fue nominado al Oscar y a los BAFTA como Mejor Actor de Reparto por su papel en Can You Ever Forgive Me? de la directora Marielle Heller.

En la película biográfica interpreta a Jack Hock, amigo de Lee Israel (Melissa McCarthy) escritorio que intenta revivir su carrera a base de falsificaciones.

64 años tiene el actor nacido en Mbabane, capital de Suazilandia.

Por Nayely Ramírez Maya

