Daniela Parra confirma que habló con su padre Héctor "N" desde la cárcel; esto le dijo

Ha pasado un mes desde que el actor Héctor "N" fue detenido por el supuesto delito de abuso sexual en contra de su hija menor, por lo que había estado incomunicado, pero su primogénita reveló que puedo hablar con él y dio a conocer la conversación que mantuvieron.

Durante una entrevista con el programa "Venga la alegría", Daniela Parra dijo que no le guarda rencor a su media hermana, pues sabe que la denuncia de abuso sexual fue alentada por la expareja de su padre, Ginny Hoffman.

A pesar de que el actor ha vivido momento difíciles dentro de la cárcel, Daniela aseguró que su padre se mantiene con el ánimo y espera que se haga justicia a su favor.

"Las palabras exactamente fueron: 'No voy a dejar que me sigan haciendo menos, no voy a dejar que me pisoteen, yo sé lo que soy, nosotros sabemos lo que somos y lo que vivimos, y de aquí para arriba', esas fueron las palabras de mi papá que dije 'ese es mi papá, esa persona con la que hablé por teléfono es mi papá', dije 'ahora sí', y eso me subió el ánimo y con eso agarré yo más fuerzas para sacar todo esto", expresó la joven.

De igual forma, señaló que lo que hizo su media hermana no tiene perdón, porque no entiende los motivos para enviar a su propio padre a la cárcel. Sin embargo, comprende que la menor también es víctima de Ginny Hoffman, por lo que extendió su apoyo: "Estoy aquí para el momento en que ella me deje ayudarla".