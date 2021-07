BLACKPINK THE MOVIE estrena tráiler oficial que conmueve a BLINK

¡BLACKPINK in you area! La girl band más grande de Corea del Sur inició los preparativos para celebrar 5 años de carrera con "4+1 Project", el cual incluye su primera película en la pantalla grande. Este miércoles, sorprendieron a BLINK con la revelación del tráiler oficial de THE MOVIE.



La popularidad de la banda femenina sigue creciendo y se han consolidado con poco tiempo de carrera. Cada una de las integrantes se ha convertido en Embajadora Global de reconocidas casas de moda y todas habrán debutado como solistas a finales del 2021.



A través de sus redes sociales oficiales, BLACKPINK sorprendió y emocionó a BLINK con el estreno del tráiler para su largometraje de aniversario.

BLACKPINK The Movie emociona con adelanto oficial

A diferencia de su documental de Netflix que recorrió su pasado con escenas de cuando eran más jóvenes, BLACKPINK The Movie mostrará el fenómeno en el que se ha convertido el grupo K-pop.



El adelanto muestra imágenes de sus conciertos mundiales, ensayos, grabaciones de su álbum y una charla sincera con las 4 integrantes en un set íntimo donde abren sus corazones para hablar del sueño que están viviendo.

De fondo, se puede escuchar a Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo confesar que han sido los momentos más felices de su vida y aún se encuentran en el proceso de intentar cosas nuevas.



También demostraron tener una gran amistad, ya que aseguran que cuando están juntas pueden asumir nuevos retos y les permite brillar en el escenario. Sus palabras conmovieron a BLINK, quienes podrán disfrutar de algunas presentaciones de sus conciertos, además de conocer el secreto detrás de su fama mundial.



La película llegará en agosto y en México ya inició la preventa para las funciones de BLACKPINK. Se cree que también podrían celebrar el aniversario con un nuevo álbum, ya que Jennie y Rosé viajaron a Los Ángeles y su agencia confirmó que es para un proyecto musical. Por el momento, Lisa es la que sorprenderá a BLINK con su debut en solitario este verano.