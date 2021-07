Bárbara de Regil se realiza sorprendente tatuaje junto a su hija Mar | VIDEO

Bárbara de Regil decidió hacer a un lado la polémica que se realizó en su contra por las declaraciones sobre su proteína para compartir un momento único con su hija Mar, pues decidieron realizarse un tatuaje que simboliza la unión que tienen.

La actriz de “Rosario tijeras” ha señalado en más de una ocasión la buena relación que tiene con su hija Mar de Regil, a quien tuvo cuando apenas tenía 16 años y que ahora han demostrado tener una gran unión, siendo más que madre e hija, confidentes.

“Hoy es un día muy especial porque me voy a hacer un tatuaje con mi mejor amiga, con mi mamá”, dijo la también influencer en sus redes sociales donde compartieron un video que se ha llenado de buenos deseos para la madre y la hija, quienes se dedicaron emotivas palabras.

Bárbara de Regil y su hija Mar. Foto: Instagram

En el video compartido por la actriz en su cuenta de Instagram, se dedican emotivas palabras en las que aseguran tener una gran relación entre ellas desde siempre y el tatuaje que se hicieron es un símbolo de ello.

Revelan su tatuaje esposo de Bárbara de Regil

Este sería el segundo tatuaje de la hija de Bárbara de Regil quien tiene 17 años de edad, pues el primero que se hicieron juntas fue la frase “somos para siempre” con lo que demostraron su gran vínculo.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención de los fans de la actriz es que su esposo, Fernando, no sabía del tatuaje que se realizarían madre e hija, por lo que la noticia no fue del todo de su agrado aunque siempre externó su apoyo a ambas.

“El tatuaje significa para mí es como unión entre nosotras. Me voy a tatuar la mitad de la cara de Mar y la otra mitad es un girasol, el girasol es alegría, buena vibra, es como ser positiva y me encanta el significado cuando mira al sol, y si no hay sol se ven entre ellos”, expresó Bárbara de Regil.

En el video también se puede ver que los comentarios están restringidos ante las constantes críticas que se siguen lanzando contra Bárbara de Regil, entre ellos sólo han destacado algunos que felicitan a la actriz por la relación con su hija.