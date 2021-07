Yordi Rosado CONFESÓ cuál es su miedo más grande

Pese a que el programa de esta semana del podcast "De todo un mucho" se trató sobre situaciones paranormales, la confesión del miedo más grande que padece Yordi Rosado no tiene nada que ver con fantasmas.

El exproductor de "Otro Rollo" se sinceró como lo hace semana a semana con Martha Higareda para decirle cuál es el miedo más grande que tiene en la vida.

"Me van a decir "ay Yordi , es que tú siempre sacas algo sexual", pero la verdad es que esto a mí sí me da mucho miedo", dijo el conductor como antesala de su revelación.

Ante Martha Higareda y los "muchólogos" y "muchólogas" que siguen el podcast, el también locutor de radio aseguró que cualquier situación en la que una persona termina por tocarle la entrepierna lo saca de quicio.

"Soy muy sensible con el tema de que me toquen mis partes nobles", dijo.

Destacó que esto ocurre únicamente cuando no se trata de un tema sexual, debido a que la molestia que siente es tan alta que termina por ponerlo en el límite emocional.

"Me pongo terriblemente mal, no tienes idea de cuánto", aseguró.

Agregó que esto le ha ocasionado diversos problemas, sobre todo cuando tuvo que ir al urólogo por primera vez para comenzarse a hacer los chequeos de rutina que se hacen en la mediana edad.

Este, confesó, fue uno de los factores que impedían que se hiciera la vasectomía, pese a que ya no quería tener más hijos; sin embargo, uno de sus amigos, un cantante del cual no quiso revelar la identidad, le comentó que la esterilización se puede realizar con anestesia general.

"No sabes el trabajo que me dio el tacto. Es algo que no soporto que me agarre alguien", dijo.