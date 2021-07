Efeméride: Día Mundial del Rock: ¿cuál es la banda que es más buscada en internet?

Este martes 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock y el origen de este festejo surge a partir de 1985 cuando en esta fecha se llevó a cabo el concierto llamado “Live Aid”, el cual se realizó de forma simultánea en el Estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra y en el Estadio John F. Keneddy de Philadelfia, Estados Unidos para recaudar fondos para países del continente africano que sufrían una severa hambruna.

En este evento participaron grandes bandas como Queen, U2, Dire straits, Black Sabbath, Led Zepellin, The Who, Eric Clapton, Paul McCartney y Mick Jagger solo por mencionar algunos por lo que la magnitud e influencia de estos conciertos fue tan grande a partir del siguiente año se decidió establecer el 13 de julio como el Día Mundial del Rock.

Orígenes del Rock

El origen del rock e incluso la definición propia del rock como género musical, aún siguen siendo temas de discusión entre los expertos en la materia, sin embargo, todas estas teorías coinciden en que surgió a principios de la década de1950 como una consecuencia de la mezcla del Blues, Rithym and Blues, el Country, Gospel y el Jazz.

Algunos expertos señalan que la canción “That’s Alright Mama” (1954), de Elvis Presley fue la primera canción en la historia del Rock, sin embargo, otros aseguran que el primer tema de este género musical fue “Fat Man” de Fats Domino, sin embargo, el debate aún sigue, no obstante, lo que sí es una realidad es la constante evolución de este género musical pues a lo largo de las décadas han surgido nuevos subgéneros y bandas que se han encargado de mantener vigente esta música.

Algunos de los artistas y bandas más reconocidos en la historia del rock son Chuck Berry, Bill Haley, Elvis Presley, The Beatles, Rolling Stones, Cream The Who, Led Zepellin, Bob Dylan, Pink Floyd, The Doors, The Cure, Nirvana, Motley Crue, Queen, Deep Purple, Nirvana, The Police, Guns N´ Roses Joy Division, Iron Maiden, AC/DC tan solo por mencionar algunas bandas de distintas épocas y subgéneros.

Bandas más buscadas en internet

De acuerdo con la plataforma de Google Trends, a nivel mundial, una de las bandas de Rock más buscadas en el último año es Nirvana, la banda estadounidense liderada por el fallecido Kurt Cobain que fue una de las principales fundadoras del subgénero del Rock conocido como Grunge o "Sonido de Seattle", su canción más buscada es la canción “Smells like teen spirit”, la cual fue lanzada en su álbum Nevermind de 1991 y que ha sido utilizada en diferentes películas y reversionada por una gran cantidad de artistas.

En cuanto a las preferencias específicas de México, en el último año la banda de Rock que ha sido más “googleada” en territorio nacional son “Los Héroes del Silencio”, la agrupación española liderada por Enrique Bunbury, quienes hace unos meses lanzaron en Netflix un documental sobre la carrera de la banda que les volvió a dar un nuevo impulso dentro del mercado musical pese a que están separados desde el 2007.