Hanna Jaff acusa al barón Henry Roper-Curzon y a la familia real británica de humillarla por ser mexicana | VIDEO

Hanna Jaff, la empresaria mexicana que hace unos días se divorció del barón Henry Roper-Curzon tras poco más de un año y medio de matrimonio, acusó al aristócrata inglés y a la familia real británica de discriminación y racismo.

Durante una entrevista con la presentadora Annette Cuburu para el programa 'Venga la Alegría', la también psicóloga de 34 años contó que la familia de su ahora exesposo la trató mal, con agresiones verbales y hasta amenazas de muerte por ser mexicana.

Hanna Jaff detalló que se casó con Henry Roper-Curzon en febrero del 2020. Después, estuvieron viviendo en Londres, luego se fueron a vivir a México seis meses. Posteriormente, este año regresaron a Londres y fue ahí cuando empezaron los problemas.

Al cuestionarla sobre por qué cree que empezaron a tratarla de esa manera si desde un principio sabían que es mexicana, Hanna Jaff dijo que es por un "tema de dinero", pues como la familia de su ahora exesposo está en la ruina, pensó que ella les ayudaría a solventar sus deudas.

"Está quebrada. Yo me casé enamorada, él pidió conocerme a mí, yo no a él. Yo nunca lo presioné para casarnos ni mucho menos. Me empiezo a dar cuenta de cosas que yo no sabía que me tenían escondido. Están completamente en bancarrota, la casa ya no era de ellos, ya estaba perdida".