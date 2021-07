The Beatles: El RÉCORD que ningún otro artista ha logrado en la LISTA de ÉXITOS

The Beatles es considerada como la agrupación más influyente en la historia de la música popular. Su aparición en 1962 fue elemental para el desarrollo del rock. Su presencia se puede notar en un sinfín de bandas contemporáneas así como posteriores a su separación en 1970.

A pesar del paso del tiempo, se siguen posicionando como un hecho irrepetible dentro de la cultura occidental. Su influencia no solo es perceptible en lo musical, sino que lograron llevar su legado al cine. A más de 50 años de su disolución, los fanáticos siguen recordando sus canciones y álbumes. De manera no oficial se ha seleccionado el 10 de julio como el Día Internacional de The Beatles.

La conquista de América

Esta fecha se escogió debido a que este día en 1964, los músicos regresaron a su natal Inglaterra después de haber conquistado Estados Unidos, lo que en ese momento representaba la conquista mundial. Al mismo tiempo, ese día se publico su tercer trabajo discográfico: "A Hard Day's Night". El único disco en contener canciones compuestas por John Lennon y Paul McCartney que sirvió como soundtrack para la película del mismo nombre.

Pero antes de todo eso, The Beatles lograron un récord inigualable durante su estancia en la Unión Americana. La primera semana del mes de febrero, alcanzaron la primera posición de las lista de los 100 Sencillos de Billboard con "I Want To Hold Your Hand", siendo la primera agrupación británica en lograrlo. La canción permaneció en esa posición durante siete semanas consecutivas.

El sencillo fue reemplazado en la posición de honor por "She Loves You", otro tema del Cuarteto. Esta pieza ocupó el número 1 durante un par de semanas para después se sustituida por "Can't Buy Me Love", con cinco semanas en lo más alto. En total, The Beatles colocaron el sencillo más vendido en Estados Unidos por 14 semanas consecutivas, lo que corresponde a los meses de febrero a abril y durante los primeros siete días de mayo. Una locura.

Fenómeno irrepetible

Sin embargo, los éxitos no pararon ahí. Volvieron a la cima para la semana del 30 de mayo con "Love Me Do" y posteriormente con el tema "A Hard Day's Night", durante la primera quincena de agosto. Por si fuera poco, el sencillo número uno a fin de año también fue una canción de los ingleses: "I Feel Fine". Registros que ningún otro artista ha podido igualar.

La Beatlemanía invadió Estados Unidos y no tuvo vuelta atrás. Pero los éxitos no solo se reflejaron en la listas de éxitos, también en la de álbumes más vendidos. Durante 1964, The Beatles coparon por 30 semanas la primera posición los discos "Meet The Beatles", "The Beatles' Second Album" y "A Hard Day's Night".