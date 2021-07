Paul McCartney canta durante FIESTA y su actuación conquista REDES SOCIALES | VIDEO

Paul McCartney es uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos. El bajista no ha parado de trabajar, a pesar de la pandemia. A finales del año pasado publicó su más reciente álbum "McCartney III", y ahora decidió hacer una presentación especial en una fiesta.

En redes sociales ha circulado una grabación en donde se puede apreciar al exintegrante de The Beatles incorporarse a un escenario durante una fiesta. Aunque se especuló que el evento se trataba de la graduación de su nieta, esto en realidad sucedió durante una reunión de trabajo de su esposa Nancy Shevell.

Derrocha talento

A pesar de que el video tiene una duración corta, se puede apreciar a Nancy unirse a su esposo mientras la banda que amenizaba la reunión comienza a tocar "I Saw Her Standing Here", la emblemática canción que viene incluida en el primer álbum que lanzó el Cuarteto de Liverpool.

La emoción fue tal que McCartney se despoja de su saco para aventarlo al suelo mientras se levanta las mangas de su camisa para así poder interpretar este clásico de manera más suelto ante la algarabía del público asistente que no desaprovechó para grabar el momento con sus teléfonos móviles.

Vital

Tras la publicación del video, el músico se convirtió en tendencia debido a que los seguidores reaccionaron de manera positiva. Algunos mostraron su deseo de que una estrella de este tamaño se presentara en su fiesta de grabación.

El pasado 18 de junio, McCartney cumplió 79 años de vida, pero demuestra que se encuentra en una perfecta forma y así lo ha demostrado en sus apariciones ante su público.