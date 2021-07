Pablo Escobar: Serie mostró a los actores vida real en Colombia

Desde su estreno en 2012, la serie “Pablo Escobar: el patrón del mal” causó revuelo entre el público colombiano y después en latinoamérica, según se iba estrenando, no era la primera serie de narcos que se hacía en el país, pero de alguna manera logró conquistar a millones de espectadores, sus actores lo atribuyen a que humanizaron mucho a los personajes y les permitió conocer otra realidad de Colombia.

“La serie me cambió mucho la perspectiva que tenía del país, porque para mí es más política que otra cosa, y obviamente me cambió la carrera, me sigue abriendo muchas puertas y a veces la veo y me divierto al recordar cómo se hicieron las escenas. Pero estos personajes fueron dibujados tan honestamente, con su humor y contradicciones que de alguna manera (la gente) se divierte en medio de ese horror que cuenta la historia”, explicó Andrés Parra, quien interpretó a Pablo Escobar.

Además, no fue tarea fácil, porque tuvieron muchos contratiempos durante la grabación de la serie, que los hizo sufrir, pero está contento porque lograron reflejar esa parte de la que luego no se quiere hablar, y ahí es donde ve la belleza del arte, en que siempre sale a recordar la barbarie que se viven en algún lugar, por eso es que esta producción sigue estando vigente.

Para Cecilia Navia dar vida a la esposa de Escobar, Patricia Urrea, le hizo entender aún más el dolor que sufren las mujeres colombianas en un país tan machista, en el que no importa el grado de poder que tiene su pareja, muchas conocían bien el maltrato que retrata la serie y que hoy ha llegado a más de 180 países.

El actor Christian Tappan, quien dio vida Gonzalo Gaviria River, el éxito que lograron fue tan abrumador, pero al mismo tiempo lo hizo confundirse entre la vida real y la ficción, porque había en el ambiente una energía negativa fuerte que se llevaba a su casa, fue gracias a su esposa que logró identificar el problema y una vez que terminó de grabar, hicieron una limpia en su hogar.

“Pablo Escobar: el patrón del mal” regresa este lunes 12 de julio a las 22:00 horas a través del canal A&E.

Por: Patricia Villanueva