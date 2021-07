Efeméride: Nace Sofía Vergara, qué estudios tiene la actriz colombiana

Sofía Vergara es una de las mujeres latinas más exitosas de Hollywood. Originaria de Barranquilla, Colombia, la modelo nació un 10 de julio de 1972 y con poco más de 20 años comenzó a hacerse una reconocida carrera en el mundo del cine y la televisión. La guapa actriz fue descubierta por un cazatalentos, quien la impulsó a formar parte de sus primeros proyectos; uno de los primeros más importantes fue el anuncio comercial que Sofía realizó para Pepsi, mismo que le ayudó a convertirse en modelo.

El reconocimiento llegó un poco después, cuando la colombiana fue una de las presentadoras del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el famoso espectáculo en Chile. Luego de un par de años, Sofía Vergara tomó la decisión de mudarse a Miami y firmar un contrato con la cadena Univisión, donde fue presentadora de varios programas e, incluso, formó parte del elenco de Televisa en algunas ocasiones.

Sofía Vergara es una de las latinas más admiradas del medio. Foto: Instagram @sofiavergara

Talento colombiano

Cuando vivía en Colombia, Sofía Margarita Vergara asistió al colegio Marymount, una escuela privada y bilingüe que tiene como valores institucionales el respeto, la honestidad, la espiritualidad y la solidaridad, de acuerdo con la información publicada en su página oficial. Después de terminar la educación básica, Sofía Vergara comenzó a estudiar la licenciatura en odontología. Durante tres años, la famosa actriz siguió con su propósito, pero una vez que la fama llegó a su vida ya no pudo continuar con su carrera.

Una vez en Estados Unidos, a pesar de que fue difícil que le dieran la oportunidad de participar en proyectos importantes, comenzó a hacerse de una extensa filmografía entre la que figuran títulos como Madea Goes to Jail, Fading Gigolo y Chef. Actualmente, Sofía Vergara forma parte del panel de jueces del concurso America’s Got Talent, a lado de personalidades como Simon Cowell, Howie Mandel y Heidi Klum.

Sofía Vergara forma parte de la nueva temporada de America's Got Talent. Foto: Facebook Sofia Vergara

Éxito internacional

Sofía Vergara, además de haber ganado múltiples premios por parte del Screen Actors Guild, ha sido nominada al Globo de Oro, al Emmy y a los Premios Satellite por su desempeño en la serie Modern Family, proyecto que le valió ser considerada una de las mejores actrices de comedia en Estados Unidos y una de las mejores pagadas a lo largo del 2020, año en el que terminó de filmar la exitosa serie.