¿Cerrando ciclos? Jennifer López se hizo un radical corte de cabello y así luce ahora

Jennifer López enamoró a sus millones de seguidores de redes sociales con su nuevo corte de cabello, el cual la hace ver más joven, en la actualidad la cantante y actriz tiene 51 años, pero tiene una figura que envidian hasta las jóvenes de 20. Su cambio de look consistió en degrafilar su melena dorada y un coqueto flequillo que, además de afilar su rostro, le restó algunos años.

Tiene un figura envidiable. Foto: Especial.

Su nuevo corte lo presumió a través de sus historias de Instagram; también se le vio con un maquillaje en tonos tierra que acentuó sus labios en tonos rosados. Durante los últimos días, Jennifer López ha compartido fotografías y videos promocionando su nuevo tema musical "Cambia el paso" que interpreta a dueto con el puertorriqueño Rauw Alejandro, por lo que este cambio de estilo podría ser para una nueva presentación

Jennifer López, ¿le dio vuelta a la página?

Hace unas semanas "La Diva del Bronx" reveló que había terminado con el ex beisbolista Alex Rodríguez, además de que comenzó una nueva relación con su ex, el actor Ben Afleck, con quien pensó en llegar al altar hace más de 17 años. Muchos de sus fans creen que este cambio fue para cerrar un ciclo. Sin embargo, ella no ha hecho declaraciones al respecto.

Luce más joven. Foto: Especial.

Y aunque ninguno de los dos ha confirmado si reanudaron su relación sentimental que terminó en 2003, han sido captados juntos en varias ocasiones, incluso muy cariñosos. Las últimas fotografías publicadas en medios internacionales fueron captadas por los paparazzi; estuvieron en la exclusiva zona de Los Hamptons, en Long Island, Nueva York, en plan romántico.

Más bien está enfocada en su carrera profesional, pues anunció a través de sus redes sociales que próximamente protagonizará la película de ciencia ficción "Atlas" que se estrenará a través de la plataforma de streaming Netflix. La cinta trata de una mujer que debe luchar en el futuro contra un soldado con inteligencia artificial que intenta destruir a la humanidad.

