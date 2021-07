Nicolas Cage se interpretará a sí mismo en película sobre Nicholas Cage

El actor Nicolas Cage pronto protagonizará ‘The Unbearable Weight of Massive Talent’, una película sobre lo extraño que es ser Nicolas Cage. Sí, así como lo leíste. El personaje de su persona será llevada a la pantalla grande por él mismo, pues también será el productor del filme. Sin embargo, no es meramente autobiográfica.

Revelaron que Cage interpreta una versión ficticia de sí mismo, sin dinero y aburrido de actuar. Él cobra una tarifa de aparición de 1 millón de dólares para ir a ver a un "superfan peligroso", que de alguna manera se transforma en un agente de la CIA y usa todas sus habilidades de actuación "nouveau chamánicas" para salvar el mundo.

La película también está protagonizada por Pedro Pascal conocido por su papel en ‘The Mandalorian’, Sharon Horgan de Catastrophe, Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother y Tiffany Haddish de Girls Trip. 'The Unbearable Weight of Massive Talent' está dirigida por el creador de Ghosted, Tom Gormican, a partir de un guion que coescribió con Kevin Etten.

Además, también cuenta con Nicholas Cage no solo como actor y personaje, sino también como productor, como anteriormente lo ha hecho en otros proyectos. Al parecer la película se estrenará el 22 de abril de 2022.

Nicholas Cage es un actor que tuvo gran popularidad en le década de los 90, hizo películas como “Adiós a Las Vegas”, “Contracara”, “Un ángel enamorado”, “El amo de la guerra”, entre otras.

Cage ha sido nominado y galardonado para numerosos premios cinematográficos importantes y ganó un premio Óscar, un Globo de Oro y un premio SAG por su actuación en Adiós a Las Vegas.

Sin embargo, ha sido un actor que así como lo han elogiado por diversos papeles por otros lo han criticado, sobre todo, en los años más recientes.