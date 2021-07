Dramas coreanos sobre mitología que puedes ver en Netflix este fin de semana

¡Ármate un maratón y conoce la historia de Corea del Sur con estos doramas! ¿Sabías que existe la creencia de seres míticos o historias que han pasado de generación en generación? Netflix tiene para ti la mejor colección de dramas coreanos sobre mitología y leyendas que debes ver.

El entretenimiento asiático se caracteriza por su originalidad y variedad de temáticas, siendo un fenómeno igual de grande que que el K-pop.

Los doramas de época se han convertido en uno de los favoritos de los fans, ya que les permite conocer sobre la historia, personajes y paisajes antiguos de Corea. Sin embargo, también hay otra alternativa con los K-Dramas de fantasía, romance y suspenso, ya que adaptan mitos o leyendas en la trama. Te recomendamos algunas de estas series que puedes ver en Netflix.

Dramas coreanos sobre mitología

La novia del dios del agua

El dorama cuenta la historia de un ser mítico conocido como el "Dios del agua". La trama gira en torno a la deidad Ha-baek, quien decide viajar a la Tierra en busca de una piedra y objetos mágicos que lo ayudarán a reclamar el trono. Ahí intentará tener la ayuda de una psiquiatra, cuya familia está destinada a servirle. Sin embargo, otros dioses deciden aparecer también.

En la historia de Corea, existe un relato sobre Hwanin, el Rey de los Cielos, quien tuvo un hijo que quería vivir en los valles del mundo, por lo que le concedió el poder de las nubes, el viento y la lluvia con el fin de crear grandes cosechas.

A korean Odyseey

El drama de mitología narra la vida de una chica que tiene la "maldición" de ver criaturas mágicas, cuando era niña fue víctima del engaño de un demonio conocido como el Rey Mono. Ahora de adulta, descubre que su sangre es un elixir para aquellos que desean el poder, por lo que será el blanco de gente maligna, pero Son Oh Gong podría ser su salvación, aunque ya la engañó una vez.

Oh My Ghost

Drama coreano de romance que narra la vida de una joven cocinera que no ha tenido suerte en el amor, es de personalidad tímida e insegura, además, tiene el don de ver fantasmas gracias a su abuela. Sin embargo, un día es poseída por el espíritu de Shin Soon Ae, una joven que murió sin conocer el amor y no puede atravesar el cielo. Ella estará empeñada en conquistar a un famoso chef con la ayuda de la protagonista.

La serie se inspiró en el mito del fantasma Cheonyeo Gwisin, una chica virgen que no no cumplió su propósito en la vida, se dice que esta historia se usaba para infringir miedo en las mujeres y se casaran jóvenes.

Goedam: Cortos de terror

Si eres un amante del terror, debes ver este drama que recopila una serie de leyendas urbanas coreanas. Los episodios son muy cortitos, así que podrás disfrutar de ellos en un solo día o durante la noche.

The King: The Eternal Monarch

Drama coreano de Netflix que fue protagonizado por Lee Min Ho, aunque la historia central no fue inspirada por un mito, uno de los elementos de la trama sí lo está. "El rey: Eterno monarca" cuenta la historia de Lee Gon, un emperador que vive en una monarquía futurista, pero viaja al mundo real luego de atravesar un portal. Ahí conocerá a una detective que duda de su palabra, pero descubrirán su misterioso destino.

El dorama recoge la leyenda de "Manpasikjeok", una flauta hecha de bambú cuyo poder es el de calmas hasta diez mil olas. Esta historia quedó registrada en el Samguk Yusa, un libro de los Tres Reinos de Corea (Silla, Goguryeo y Baekje), según se cuenta, este instrumento tiene el poder de traer paz y felicidad al mundo.



kma