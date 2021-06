6 Dramas coreanos familiares que puedes ver para celebrar el Día del Padre

El próximo 20 de junio se celebrará en México el Día del Padre. Disfruta de un fin de semana familiar con tus series favoritas y comparte tu amor por Corea del Sur frente a la televisión, aquí las mejores recomendaciones de dramas coreanos para festejarlo.

El entretenimiento de Asia tiene diversas temáticas y propuestas para todos los gustos, de ahí su éxito y popularidad gracias a la originalidad de las tramas.

Si aún no tienes un plan para el Día del Padre, arma tu maratón familiar para ese fin de semana festivo con algunos dramas coreanos que mostrarán la importancia de la familia, la paternidad y la lucha de padres solteros. Aquí las mejores recomendaciones en K-Dramas sobre papá.

Dramas coreanos para festejar el Día del Padre

1.- I Do I Do

El drama coreano cuenta la historia de un padre soltero llamado Park Tae Kang. Él es un empleado que busca abrirse camino en la industria de la moda, pero tendrá que sobrevivir a su tormentosa jefa Hwang Ji An, la versión coreana de Meryl Streep. Sin embargo, tras un incidente, ambos terminan teniendo un bebé y el protagonista se enfrentará al reto de ser papá en solitario.

2.- Single Dad In Love

Esta serie narra la historia de Kang Poong Ho, un papá soltero que se dedica a ser exterminador de plagas durante el día y boxeador de noche para poder mantener a su hija, cuya madre los abandonó cuando era una bebé. El protagonista descubrirá el amor cuando una estudiante de piano lo conoce; sin embargo, él no tiene tiempo para el amor. Las cosas se complican cuando el padre de la joven esté a punto de casarse con la ex de su enamorado.

3.- Oh! My Lady

Protagonizado por Siwon de Super Junior, el drama se centra en el egocéntrico Sung Min Woo, un actor cuya vida dará un giro de 180 grados cuando una pequeña aparezca en su departamento y asegure que es su hija. Con ayuda de su empleada, Yoon Kye Hwa, aprenderá a ser padre soltero y quizás, formar una familia cuando el amor comience a surgir entre ambos.

4.- Fated To Love You

El drama está disponible en Netflix, cuenta la historia de Ji Cun Xi, un joven heredero que busca casarse con su novia, pero un incidente en un viaje en barco cambia todos sus planes, ahora debe casarse con Xin Yi. Tras una confusión de parejas, ambos tendrán que criar a su bebé. El protagonista aprenderá sobre la importancia de la familia y se convertirá en un padre protector y cuidadoso.

5.- My Daughter, Seo Young

Las relaciones familiares a veces no son fáciles y este drama seguro te hará llorar. La historia se centra en Seo Young, una chica que lucha por salir adelante y salir de la pobreza, además, no tiene relación con su familia a causa de una pelea con su padre. La serie mostrará la importancia de la familia y la reconciliación entre padre e hija.

6.- What Happens to My Family?

Este dorama nos mostrará la importancia de la paternidad y lo que un padre es capaz de hacer por sus hijos para educarlos y verlos felices. La trama gira en torno a Soon Bong, quien decide demandar a sus hijos por desobedientes y groseros con el fin de enseñarles una lección. Está disponible en Viki.

kma