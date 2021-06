Remmy Valenzuela GOLPEA brutalmente a novia de su primo; fiscalía de Sinaloa lo investiga por violencia familiar

El cantante de regional Remmy Valenzuela fue acusado ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Unidad Especial de Violencia de Género de Guasave, por agredir físicamente a su primo Carlos Armando “N” y a la novia de éste Katy Aracely “N”.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron la noche del domingo en la propiedad del cantante, un rancho de nombre El Campito, ubicado en la calle 300, a un costado del Cefereso No.8. Su primo de 21 años de edad realizaba trabajos de jardinería y velador y ese día era acompañado por su novia.

Según la versión de la víctima, el intérprete de Se va muriendo mi alma llegó al rancho y comenzó a golpearlo sin razón aparente, mientas que a su pareja Katy le azotó cables de la luz en la espalda. Las lesiones le provocaron una fractura en el pómulo izquierdo, que pone en riesgo el ojo de Carlos.

Los medios reportan que la vida de Katy corrió peligro tras los golpes de Valenzuela, pues la víctima también sufrió huellas de estrangulamiento durante la agresión, por lo que su estado de salud se reportó como delicado y quedó bajo observación médica.

Tras la golpiza que le dio a su primo, la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especial informaron que se interpusieron denuncias por violencia familiar, lesiones dolosas y lo que resulte, en contra de Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, mejor conocido como "El Remmy".

En redes sociales circulan las fotos de los golpes Foto: Twitter

¿Quién es Remmy Valenzuela?

Es un cantante, compositor y acordeonista mexicano originario de Guasave, Sinaloa. En 2014, fue nominado en los premios Grammy Latinos en la categoría Mejor Álbum Norteño y un año después aspiró a un Latin American Music en la categoría Artista Nuevo del Año.

Inició su carrera tocando narcocorridos, pero cambió de género al conseguir mayor éxito con canciones románticas como Te tocó perder. Ben Ratliff de The New York Times colocó su sencillo ¿Por qué me ilusionaste? en la lista Best Songs of 2015.

Esta no es la primera vez que Remmy tiene problemas con la autoridad, pues en 2015, fue arrestado en Sinaloa por posesión ilegal de un arma de fuego, pero fue puesto en libertad bajo fianza dos días después.

mfa