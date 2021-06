“Practicar brujería” Gustavo Adolfo Infante arremete contra Paty Chapoy y lanza fuertes acusaciones

La disputa entre los periodistas de espectáculos Paty Chapoy y Gustavo Adolfo Infante parece se ha salido de control y poco a poco los señalamientos entre ambos han subido de tono, lo que para muchos fans representa el inicio de una “guerra” entre ambos personajes.

Aparentemente todo comenzó cuando hace apenas unos días la titular de Ventaneando, llamó a Gustavo Adolfo Infante “pobre hombre malagradecido”, por lo que el periodista de Imagen Televisión, quien encabeza el programa “De primera mano”, no se quedó callado y arremetió contra la conductora de TV Azteca.

Fue así que el periodista, quien inició su carrera en el programa “El Mundo del Espectáculo”, encabezado justamente por Pati Chapoy, en el Canal 4 de Televisa, acusó a la también ejecutiva de TV Azteca, de practicar brujería y ser una “envidiosa”.

En una entrevista concedida para la revista TVNotas, Adolfo Infante, acusó a su ex jefa, de realizar prácticas cuestionables de santería, al señalar que la conductora de la televisora del Ajusco, tiene “muchas actitudes que no me gustan para nada”, en ese sentido añadió que Chapoy “tiene prácticas extrañas, no sé si es vudú, santería o brujería, pero es alguna cosa de ésas” acusó el periodista.

De este modo el titular “De primera mano”, aseguró que sus señalamientos los dice con bases sólidas pues al trabajar a lado de Paty Chapoy por años, él pudo observar estas conductas, por lo que comentó que llegó a ver cuando “mandaba por cocos y por ese tipo de cosas”.

En su empresa saben que hace brujería

El periodista de espectáculos fue más allá con las acusaciones y aseguró que en la empresa donde labora Chapoy saben de sus prácticas, aunque él “nunca ha visto nada”, solamente que la famosa conductora tenía objetos extraños como pulseritas y dijes extraños.

La animadversión entre ambos periodistas es más que notoria, pues por si fuera poco Gustavo Adolfo Infante, no solo acusó de “bruja” a Paty Chapoy, sino que también la calificó como una “pésima periodista”, pues desde su punto de vista “escribe con las patas” y “no sabe hacer entrevistas”, sin embargo, reconoció que ella sabe hacer equipos de trabajos exitosos.

Finalmente Gustavo Adolfo Infante, aseguró que Paty Chapoy es una “envidiosa”, pues supuestamente todos los dimes y diretes entre ellos surgió debido a que “Frida Sofía no les dio la entrevista donde habló del presunto abuso sexual de Enrique Guzmán”, mientras que a él lo invito a Miami para hablar del tema.

SSB