Leonel García: Reparte sus créditos

Con 30 años de carrera en la industria musical, a la cual entró en los 90 como compositor y en el año 2000 formó Sin Bandera, Leonel García, lamentó que actualmente existan intérpretes que para cantar un tema, pidan el 50 por ciento de los créditos a cambio, más allá de si es buena o no la letra.

“Hay muchos cantantes en la actualidad que te piden parte de la canción, te dicen que sí les gusta pero quieren el 50 por ciento de la canción, aunque no la hayan escrito. Se me hace algo de mal gusto y chafa, que alguien pida un crédito por algo que no hizo, obviamente está el rollo de que si les das el 50 por ciento la graban y forma parte del disco y así gana el autor, pero es una forma de coerción que no deberíamos aceptar”, explicó el intérprete de “Bailar”.

Esta situación pone en aprietos al compositor, porque es el 50 por ciento de algo o el cien por ciento de nada, por lo que varios colegas terminan aceptando, pero no entiende cómo alguien que no trabajó en el proceso de una canción, pida un crédito por algo que no hizo, porque al final es engañar al público.

“Es una injusticia absoluta y por más que duela la cartera en un acto de dignidad hay que decir que no. Hay que creer en lo que hacemos y si alguien pide algo que no es justo, se debe decir que no, porque si dices si, sigue este abuso y haces que todos los cantantes lo sigan pidiendo. Es como la payola que se hacía en la radio”, afirmó.

Además, ya no sólo son los intérpretes famosos los que caen en esta práctica, también los productores e ingenieros del sonido, que según narra, para poder trabajar en el tema, piden formar parte de los créditos de la composición. Lo que se traduce en más regalías para ellos.

REGRESA CON CONCIERTO PRESENCIAL

Recientemente lanzó su octavo disco como solista, “45RPM”, la mitad del cual se grabó durante la pandemia, pero con el mismo corazón, dedicación y amor que le pone a cada una de sus creaciones. “Componer en la playa fue algo surrealista, porque veías a todos con el tapabocas y no podías acercarte a nadie ni entrar a ningún lado, fue extraño, pero eso le da otra dimensión a lo que haces, así que fue interesante hacerlo, no fácil, pero sí interesante”, detalló.

Leonel García retomará su “Amor Vivo Tour”, el primer concierto será el 12 de junio en el Teatro del Parque Interlomas en la CDMX en formato presencial y se transmitirá en línea en la página de e-ticket.

DATOS

El nombre del disco, “45RPM”, hace alusión a la velocidad con la que giraban los vinilos y a su edad.

Con Sin Bandera aún tiene varios proyectos, después del concierto viajará a EU para hablar con Noel Schajris.

Como compositor ha trabajado con Yuri, Pandora, Ha*Ash, Pepe Aguilar, Kalimba y Jesse & Joy.

Su más reciente sencillo es “Para la Eternidad”, donde canta con Ximena Sariñana y Jonaz (de Plastilina Mosh).

Con Jonaz ya había trabajado en su disco “Polar”, ya que hizo un remix del tema “Déjalo”.

NÚMEROS

8vo disco como solista es “45RPM”.

12 años tenía cuando empezó a componer.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

