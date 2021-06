Laura G insulta al Jiots tras exhibirla por venderse al PVEM y se viraliza

Héctor Márquez, mejor conocido en redes sociales como Jiots, exhibió este martes a la conductora Laura G luego que presumiblemente le habría insultado en Instagram por cuestionar su participación en la campaña que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) realizó en plena veda electoral, y para la cual pagó a ciertas figuras públicas e influencers para que promocionaran el partido.

El reconocido blogger, quien goza de popularidad en las redes sociales en donde frecuentemente interactúa con sus fans, aseguró en Twitter que la presentadora de Venga la Alegría, Laura G, le faltó a respeto luego que la cuestionara por recibir dinero del PVEM a cambio de invitar a sus seguidores a votar por la afiliación política.

Como prueba Jiots compartió una publicación en donde mostró un screen de pantalla que le hizo llegar a Laura G mediante mensaje privado, en donde se alcanza a leer: “El talento de este hombre Woooow Tik Toker Juan Multivoces. Arriba Guatemala”, por lo que Jiots le pregunta en el mensaje a Laura G; “Pregúntale también si en Guatemala violan la ley a cambio de unos pesos”.

Laura G desmiente haber respondido de esa manera

En la misma captura de pantalla que Héctor Márquez compartió en redes se puede leer la inesperada y muy ofensiva respuesta que presumiblemente habría recibido de Laura G; “Vas y ching*s a tu repu**ma mad*. Eres un gato y yo sí puedo conseguir lo demás porque la gente me desea”, habría respondido a Jiots presumiblemente la presentadora.

La respuesta que dio el blogger fue: “Finísima persona, no me sorprende”; tras hacerse pública la situación decenas de internautas comentaron la publicación de Héctor Márquez, por lo que la información se volvió viral. Al poco tiempo fue la misma Laura G quien desmintió haber sido ella quien respondiera, ya que argumentó no suele usar ese lenguaje para expresarse de cualquier persona.

“No tenía el gusto de seguirte, ni de que me siguieras. Me encantaría que subieras un video escribiéndome ahorita en esa misma conversación si es que la tienes, solo para asegurarme que sea yo, ya que no es mi forma de contestar”, le respondió Laura G.

Se ofenden por un meme de la ciudad “porque clasista” pero no se ofenden porque los influencers pagados por el MORENERDE le digan, gato a la gente que los cuestiona. pic.twitter.com/nG3Q3Sm4Fl — Héctor Márquez (@jiots) June 8, 2021

En otro comentario que agregó a la misma publicación, Jiots informó a sus seguidores que ya había conversado con la conductora de VLA: “Ya hablé con Laura y nos dice(incluyo al que le escribió) que a esa hora estaba en programa y que no le aparecen esos mensajes y que no es su estilo) entonces pues al menos se tomó la molestia de escribir para acláralo. ¿Qué hacemos?,” pregunta enseguida a sus seguidores y algunos alcanzaron a responder; “tiene que ser editado".

