Familia de Valentín Elizalde corrió de su casa a Valeria hija de "El Gallo de oro", aquí los detalles

Valeria Elizalde hija de Valentín Elizalde reveló que luego del asesinato de su madre Blanca Vianey Durán en 2016 vivió un tiempo con la familia de su padre, pues quedó al resguardo de su tía paterna Livia Elizalde, sin embargo, la relación los Elizalde parece estar rota completamente.

De acuerdo con la propia Valeria quien en entrevista para Ventaneando reveló las razones por las que la llevaron a alejarse de su familia paterna, luego de vivir algunos años con ellos, incluso la hija de “El Gallo de Oro” asegura que la corrieron de su casa.

Valeria aunque agradece el apoyo que le dieron cuando tan solo tenía 15 años y quedó huérfana, revela que todos los buenos tratos que en un principio le dieron se terminaron cuando se negó a firmar un documento.

Valeria recuerda que tanto su tía Livia como su tío Francisco le pidieron que firmara un documento, pero ella no quizo pues se le hizo muy raro, entonces el comportamiento de su tía empezó a cambiar y ella comenzaba a sentirse incómoda es así como la heredera del “Gallo de oro” recuerda que su tía le dijo:

“Ella me dijo que si yo no estaba a gusto pues entonces que me fuera de la casa” .Dijo Valeria Elizalde