Issabela Camil confesó el gran miedo que tiene con respecto a Sergio Mayer

Issabela Camil dio a conocer que el trabajo de Sergio Mayer, su esposo, la tiene siempre en preocupación, debido a que teme por la seguridad de ambos.

De acuerdo con la actriz, el clima de violencia que hay en el país la hace temer cada vez que tiene que acompañar al diputado a alguna cita de trabajo.

Además de esto, Camil aseguró que las labores que lleva a cabo su marido ocasionan que deje de comunicarse con ella a altas horas de la noche.

“Me llega a dar mucho miedo, tocas un tema importantísimo, muchas veces me dice ‘híjole, tengo que ir a no sé dónde, tengo una cita, tengo una junta, tengo que resolver tal problema’, y son las 12 de la noche y no me contesta, y yo estoy… ¡bueno!, le hablo a todas las personas posibles que pueden estar, muchos están dormidos, otros me dicen ‘no lo he visto’”, explicó ante reporteros.