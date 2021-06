¿Quién mató a Sara?: Su protagonista cumplió años y estas son las mejores fotos de Ximena Lamadrid

Una de las series más exitosas de este 2021 sin duda alguna fue “¿Quién mató a Sara?”, las dos temporadas de esta producción fueron del gusto de los televidentes, tanto que ya ansían que se confirme una tercera parte en donde se dé a conocer la verdadera razón de la presencia de Nicandro en la segunda edición, pero no hablaremos más de este tema pues si alguien no la ha visto no le spoilearemos nada.

Mejor hablemos de Ximena Lamadrid, quien dio vida a “Sara” y que gracias a ella y a su muerte se desencadenan un sin fin de teorías sobre quién es su verdadero o verdadera asesina.

Ximena este 05 de junio se unió a la lista de cumpleañeros (sí, también cumplió años Galilea Montijo y Jorge, “El Burro”, Van Rankin”), la bella actriz cumplió apenas 25 años de edad.

¿Quién es Ximena Lamadrid?

Además de dar vida a “Sara” en “¿Quién mató a Sara?”, la bella Ximena tiene una larga trayectoria artística a pesar de su corta edad.

Fue a partir de los 19 años cuando Ximena se mudó a Estados Unidos, más exactamente a NY, ahí obtuvo la licenciatura en teatro de la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde estudió en la Atlantic Acting School durante dos años y luego avanzó en su carrera como actriz de cine en los Stonestreet Screen Acting Studios.

Fue Sofia Coppola quien le ofreció su primera película, On the rocks, junto a los actores consagrados como Rashida Jones o Bill Murray, además en 2018 participó en el videoclip musical Florida Guilt de Bay Faction.

Y por cierto tiene un hermano guapísimo que se dedica a la música y se llama Julián Lamadrid; por otra parte Ximena se considera una persona enamorada de la vida.

Julian Lamadrid, hermano de Ximena

Foto: Captura de pantalla

bmz