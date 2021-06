¿Qué tienen en común Luis Miguel y Babo de Cartel de Santa?

Sin duda, dos de los actores que han atravesado las fronteras con su música, han sido los cantantes Luis Miguel, y Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como "Babo", integrante de Cártel de Santa quienes ha logrado mover masas y dos tribus de las más conocidas en México como los son los "Mirreyes" y por el otro bando, las personas con vestimenta muy holgada, mismos que se hacen llamar "cholos" o "raperos".

A pesar de que son dos personajes que son pertenecen a dos géneros diferentes como la música romántica, el pop, y la música de boleros, mientras que su contraparte, se puede escuchar el género de Hip Hop, Rap, de las cuales, han sido favoritos entre ambas tribus, es decir, tanto los raperos gustan de la música de Luis Miguel, como de los Mirreyes que gustan de la música de "Babo".

A continuación te presentamos varias cosas que tienen en común estos dos grandes artistas que seguramente has escuchado, sin importar a qué tribu perteneces.

Alcanzaron el éxito a muy temprana edad

Luis Miguel

Como lo vimos en la plataforma de Netflix, en la bioserie de Luis Miguel, desde de los 10 años el cantante empezó su carrera muy joven con el apoyo de su padre Luis Rey, incursionándose en la industria de la música a temprana edad, cantando en la boda de la hija de José López Portillo, expresidente de México durante su gestión de 1976 a 1982.

Foto: Agencia México

Esto lo llevó a ser reconocido nacionalmente con tan solo 11 años de edad, lo que lo llevó a crear su primer disco, logrando que música trascendiera, creando su primer álbum titulado "1+1=2 enamorados", siendo un rotundo éxito que empezó a tener sus a sus primeras seguidoras, sin discriminación de edad.

Babo de Cartel de Santa

Como recordaremos, Luis Miguel nació en 1970 y "Babo" de Cartel de Santa, en 1976, es decir, seis años después, aunque la suerte del cantante originario de Santa Catarina, Nuevo León, no fue la misma que la del "Sol", Babo tuvo que buscar su propio camino, y fue cuando conoció Román Rodríguez "Monoplug", quienes serían los fundadores de Cartel de Santa, y posteriormente se incorporaría a la agrupación, "MC Dharius" también conocido como "DHA".

La primera producción de Babo, llegaría hasta 2003, titulado bajo el nombre de "Cartel de Santa Vol. I", del cual, además del tema, "Todas mueren por mi", canciones como "Perros" y "La pelotona" alcanzaron gran popularidad entre el gremio de la música.

Foto: Agencia México

Aunque Babo logró su primer éxito a los 25 años, inició muy joven en el arte de las rimas, componiendo sus propias canciones, mismas que serían las más escuchadas, y sobre todo censuradas, ya que sus letras no eran bien vistas puesto que los temas que tocaban era narcotráfico, la incitación al odio, e incluso, la misoginia.

Aunque sus canciones no eran las más gustadas por todo le público ya que no son temas románticos como los de su contraparte, esto no fue un impedimento para romper con los paradigmas de la música y que los jóvenes en ese tiempo se sintieran atraídos e identificados -principalmente de Santa Catarina- por este tipo de música que cruzó incluso la frontera a las diversas pandillas de Estados Unidos.

Las mujeres, su má grande vicio

No es un secreto que en cada concierto, Luis Miguel invitaba a varias bellas mujeres, -las que acudían a sus conciertos-, para continuar la celebración ya sea en su casa o en una discoteca sin duda la reunión se salía totalmente de control, ya que entre sus amigos, las chicas y él, la fiesta se hacía en grande.

Los mismo para Babo, en el que después de sus tocadas, entre sus colegas raperos y él, y como lo revela en varias de sus letras e incluso, en varias entrevistas en vivo, invita a varias chicas, bastante jóvenes y muy bellas, principalmente del norte del país, a que sigan la fiesta una vez terminara el concierto que ofrecía en cualquier parte del territorio mexicano.

Foto: IG @babo_cartel

Por su puesto, además, de alcohol y mujeres los estupefacientes en ambas reuniones tanto de Luis Miguel como de Babo, nunca hicieron falta, aunque de lado del "Sol" esta parte siempre fue cuidada, pero por parte del cantante de Santa Catarina, no importaba si había una cámara, él fumaba un cigarro de marihuana junto a las damas que lo acompañaban, entre otro tipo de estupefacientes.

¿No estuvieron al tanto de sus hijas?

Tal como lo narra la serie, Luis Miguel desapareció de la vida de su bella hija, Michelle Salas, alrededor de 11 años, en el que la joven tomaba sus propias decisiones, eligió estar con su famoso papá, aunque en las imágenes de la serie, observamos que "El Sol" quería su propio espacio personal, pero sin dejar de apoyar a su hija quien regresaría a su vida, dando un giro de 360º.

Foto: IG @michellesalasb

Por su parte, lo mismo sucedió con Bárbara Dávalos, mejor conocida como Barbarela, hija de Eduardo Dávalos "Babo" y Emmeri Daniela Terrones Gallardo mejor conocida como Mary Dee, del cual, hasta que creció y demostró tener talento para las rimas al igual que su famoso papá, y fue que en ese momento que Babo la apoyó en la parte de producción musical para que su hija se lanzara al estrellato, del cual, son pocos los seguidores que tiene su música, aunque en su cuenta de Instagram suma casi un millón de seguidores.

Foto: IG @barbareela

