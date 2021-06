La docuserie '1971: El año que la música cambió todo' es un reencuentro con la música

Para Asif Kapadia, los años 70 fueron la acumulación de obras maestras y el poder de influencia de la música de aquellos años fue inigualable, según cuenta en el documental 1971: El año que cambió todo. El también director de los filmes Amy y Senna aseguró en entrevista que, "después de la pandemia la gente querrá reencontrarse con la música, ese es el contenido que va a buscar en streaming, porque se comprobó que tuvo efectos curativos en la cuarentena".

En la docuserie de ocho capítulos hablan activistas, artistas e ingenieros de sonido. "Hicimos un enorme trabajo de equipo y mantuvimos la fe para poder hablar con algunas de las estrellas de la música, sabíamos que la manera de convencerles era que entendieran que esto no era más de lo mismo", comentó el productor británico, James Gay-Rees.

Los creadores saben que su mayor audiencia está en la gente que creció en esa época, pero esperan que una generación más joven también lo disfrute, "porque probablemente saben más de la música de lo que se dan cuenta, ya que es atemporal e icónica", comentó Gay-Rees.

Para Kapadia la serie ayudará a entender de dónde vino y por qué fueron escritos los temas. "Se habla de la situación política que se vivía en esa época y poco a poco la historia los lleva a los sonidos que se estaban creando".

Mediante imágenes de archivo y entrevistas, muestran cómo los íconos musicales de ahora, influyeron en los cambios que se estaban produciendo, entre ellos The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell y Lou Reed.

El primer capítulo abre con los disturbios de la masacre de la Universidad de Kent en 1970, narrados por Chrissie Hynde, mientras suena Ohio, de Neil Young. La voz en off de Graham Nash completa el cuadro: "Creíamos que la música podía cambiar el mundo".

POR NAYELY RAMÍREZ

