Guerreros 2021: ¿Cuándo y en dónde podemos ver el inicio de la segunda temporada?

Bien dicen que no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, y el estreno de la segunda temporada de Guerreros 2021 está por iniciar, será este lunes 07 de junio cuando nuevamente podremos ver enfrentarse a las cobras contra leones.

El pasado miércoles 02 de junio se transmitió un programa especial de Guerreros 2021 en donde pudimos ver nuevamente a Tania Rincón defender y apoyar a las cobras mientras que Mauricio Barcelata hizo lo propio con el equipo de Leones.

En esta ocasión y a diferencia de la temporada pasada, cada equipo tendrá dos capitanes un hombre y una mujer, en este programa especial conocimos a los dos representantes de las cobras se trata de Guty Carrera y Dariana García “La Reina Rose”.

Sin embargo, de Leones solo pudimos conocer al capitán Nicola Porcella ya que será hasta este lunes 07 de junio cuando la producción de Guerreros 2021 nos revele el nombre de la capitana.

Así mismo pudimos conocer a las dos primera nuevas integrantes de cobras y leones se trata de Raquel Becker y Lolo Roho respectivamente; también presentaron a Jaír Guerra y Josue ambos nuevos elementos serán parte de los equipos pero el público será quien elija qué camiseta portarán.

Cabe señalar que será hasta este lunes 07 de junio cuando la producción de a conocer al resto de los participantes tanto del equipo de cobras como de leones.

¿Cuándo ver Guerreros 2021?

Será este 07 de junio del 2021, cuando inicie la segunda temporada de Guerreros.

¿A qué hora ver Guerreros 2021?

En punto de las 20:00 horas dará inicio la segunda temporada de Guerreros 2021.

¿En dónde ver Guerreros 2021?

Podrás disfrutar de la segunda temporada de Guerreros 2021, a través del canal 5 de televisión abierta o bien por sistema de televisión de paga en el 105.

bmz