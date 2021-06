‘Élite: historias breves”, Trailer y fecha de estreno del spin-off de la serie

Con el estreno de la cuarta temporada de ‘Élite’ a la vuelta de la esquina, como quiera no tendremos que esperar tanto para revivir el drama y el suspenso de los personajes. Esto gracias a que la productora lanzó a la par un proyecto de cuatro miniseries de tres capítulos con miembros del elenco original, llamado ‘Élite: historias breves’.

Cabe recordar, que ahora la plataforma de streaming añadió nuevos personajes que vendrían a sustituir a otros que se fueron y que añoramos como el caso de Ester Expósito y Mina El Hamani.

Son justamente esas dos actrices las que regresan para este spin-off de la serie, además de otros de los que empezaron en la primera temporada. Excepto Danna Paola, quien ya no quiere tener nada que ver con el proyecto televisivo.

‘Élite: historias breves’ servirá de antesala para el estreno de la cuarta temporada, por lo que tendremos una semana completa de la fiebre ‘Élite’. Puesto que estos capítulos se estrenarán diariamente en Netflix, hasta llegar a la cuarta temporada.

Este proyecto nació para darle un merecido cierre a los personajes en la historia y que no quedaran cabos sueltos. “Al fin y al cabo son historias que no encajan en el formato o no hay tiempo de desarrollarlas y siempre te quedas con el gustillo amargo de que nos hubiera gustado compartirlas con todos”, dijo Carlos Montero, uno de los creadores de la serie.

En estas historias se contará qué ocurrió con los personajes durante el verano después de la tercera temporada. Recordando el final sabemos que Guzmán y Nadia comienzan una relación a distancia, al ella recibir una beca en Estados Unidos. Así también podemos ver el amorío entre Carla y Samuel.

Fechas de estreno de 'Élite: historias breves'

El orden de emisión de cada capítulo de ‘Élite: historias breves’ será así:

Lunes 14 de junio: Guzmán + Caye + Rebe

Martes 15 de junio: Nadia + Guzmán

Miércoles 16 de junio: Omar + Ander + Alexis

Jueves 17 de junio: Carla + Samuel

AV