María León derrocha elegancia; conquista Instagram con sombrero y body negro

La actriz María León conquistó las redes al recordar una sofisticada sesión de fotos en la que derrocha elegancia. La guapa cantante y bailarina dejó a sus seguidores en Instagram encantados al lucirse con un look de sombrero y body negro con el que también destacó sus torneadas piernas.

León, quien tiene 35 años, ha sabido ganarse un lugar en la industria de la música, donde comenzó hace varios años como integrante de la agrupación juvenil T' de Tila, para después ser vocalista de Playa Limbo, con quien colocó varios éxitos que la dieron a conocer como una talentosa arriba de los escenarios.

Pero la actual protagonista de la obra musical "Hoy no me puedo levantar" no sólo ha conquistado al público por su voz, también es una de las guapas famosas que luce un cuerpazo en las redes sociales, el cual según deja ver en sus fotos y videos, lo ha trabajado con exhaustivas rutinas de ejercicios.

María León conquista con su gran elegancia

María León compartió con sus 2.4 millones de seguidores en Instagram una imagen #FBF, lo que se refiere a los viernes de recuerdos o "flashback friday", en la cual se le puede ver derrochando elegancia, pues se trata de una instantánea en blanco y negro en la que destaca con su look de sombrero.

De acuerdo con lo comentado por la propia actriz y cantante, la fotografía fue tomada por la artista de la lente Olga Laris, y en ella presume su escultural figura con un atuendo de sensual body negro, el cual deja al descubierto sus largas y torneadas piernas con las que ha levantado suspiros.

"Te ando pensando...", fueron las palabras con las que León acompañó la imagen, la cual ha recibido hasta el momento, y a menos de 24 horas de haberse publicado, casi 65 mil "me gusta" y más de 700 comentarios, entre ellos el de Lucero Mijares quien escribió: "Eres lo maximooo".

María conquistó con su recuerdo. Foto: Especial

