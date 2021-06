The Color Forty Nine ve injusto vivir con fronteras

Phil Beaumont, vocalista de la banda estadounidense The Color Forty Nine, lamentó que existan fronteras que evitan que las personas transiten por los países, y que sea el color de piel el principal enemigo de quienes quieren cruzar de un país a otro, un tema importante del que se debe hablar, por eso lo expresa en las letras de sus canciones.

“Soy de Inglaterra, pero me he convertido en un inmigrante privilegiado. He podido trasladarme a Canadá, Estados Unidos y puedo cruzar la frontera de México sin problemas, pero tengo amigos que no pueden hacerlo", comentó en entrevista desde San Diego, California.

Y agregó, “tan sólo el día que me convertí en ciudadano mexicano-americano, más de diez personas murieron en el desierto tratando de cruzar para el lado americano. Eso realmente me habla de lo injusto que es establecer fronteras, me parece muy difícil de entender”.

Beaumont se siente privilegiado, porque justo estos viajes le permiten conocer y colaborar con decenas de personas de manera personal y profesionalmente, como lo fue en la canción de “What Would I Know? / ¿Yo que sé?”, en la que los acompaña Rubén Albarrán, vocalista de la banda de rock mexicana Café Tacvba, y a quién describió como un músico generoso.

“El año pasado trabajamos con una chica que colabora con Rubén, le hablé de esta canción que trataba sobre temas fronterizos, los obstáculos que hay y la discriminación, le comenté que quería encontrar un sonido de mariachi y que quizá hacía una versión en español, la hice, y se la mandó a Rubén, y recibí un mensaje de que a él le había encantado la letra, así que volé a la CDMX y la grabamos”, contó.

El video lo realizó el artista ganador del Premio Smithsonian National Portrait Gallery, Hugo Crosthwaite. El material es animado y según su creador fue dibujado a mano.

La canción será lanzada en plataformas digitales en las próximas semanas, por ahora difunden “String Ladder”, la cual forma parte de las 12 canciones que trabajaron durante el confinamiento por el COVID-19, y que serán divididas en dos EP que lanzarán este año.

Para Phil Beaumont, México es un país bondadoso con gente increíble, pero igual que otras partes del mundo, destaca que tanto él como sus compañeros, Matt Resovich, Scott Mercado y Jason Hooper, disfrutan cada viaje, y esperan regresar pronto.

Por Patricia Villanueva Valdez

