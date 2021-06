Sherlyn explota contra una persona que puso en RIESGO a su bebé

Sherlyn dio a conocer que su bebé estuvo en riesgo de enfermarse de coronavirus luego de que un hombre lo cargara y al otro día fuera diagnosticado como portador de la enfermedad.

Durante el programa "Netas Divinas", la cantante dijo que el sujeto le insistió varias veces para poder tomar en brazos al menor de edad, a lo que otra persona en el lugar le dijo que le quitara al niño.

"Al siguiente día me habla uno de mis amigos que estuvo en la reunión, y me dijo ‘Sher, salió este señor positivo’", dijo la artista.

De acuerdo con la intérprete, decidió llamar al hombre para reclamarle por la irresponsabilidad que había tenido y además por exponer así a su hijo.

“Le dije a Alejandro, pásame su teléfono porque yo necesito hablar con él, (me dice) ‘no Sher, ya déjalo así’, y yo de ‘no, no, no, este necesita escucharme’, y le marqué y le dije que era un irresponsable", dijo Sherlyn.